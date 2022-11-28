الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

المتهم بقتل الطفلة «مى» فى قنا يكشف «حيلته» للهروب من الجريمة

جثة
جثة
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مثل المتهم بقتل الطفلة مي، بقرية المراشدة بمركز الوقف شمالي قنا، جريمته أمام جهات التحقيق، وسط حراسة أمنية مكثفة.

وقال المتهم، خلال التحقيقات، إنه استدرج الطفلة البالغة من العمر 3 أعوام من منزل جدتها، إلى زراعات القصب بحجة إحضار "عود قصب"، لها، وعقب دخولهما إلى الزراعات، حاول أن يقبلها، فصرخت الطفلة، فحاول كتم أنفاسها وخنقها حتى لا يفتضح أمره، معللا أنه خلع ملابسها حتى تأكلها الكلاب الضالة، ويفلت من الجريمة، إلا أن الأجهزة الأمنية كشفت الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية،  المتهم بقتل الطفلة "مي"، والتي عُثر عليها بها خنق بالرقبة وملقاة داخل زراعات القصب بقرية المراشدة، بمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة الوقف، برئاسة الرائد كريم يوسف، رئيس مباحث المركز بضبط م.ا، 18 عامًا، بتهمة قتل الطفلة "مي"، 3 أعوام، بقرية المراشدة التابعة لدائرة المركز.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم أحد أقارب المجني عليها استغل صغر سنها، وأثناء لهوها في الشارع استدرجها إلى زراعات القصب المجاورة من منازلهم، وأنهى حياتها خنقًا،
وتم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

أجهزة الأمنية اجهزة الامن اعترافات المتهم الأجهزة الأمنية التحريات

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وائل لطفي

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