الجارديان: أزمة إنسانية ضخمة تقترب من أوروبا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في مقال، الاثنين: إن هناك أزمة إنسانية وأزمة هجرة ضخمة تقترب من أوروبا، وهو ما سيمثل تحديا أمام كل عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتابع المقال: أن الدول الغربية بدأت تشعر بالعواقب الوشيكة للدعم الذي قدمته وتقدمه لأوكرانيا، لاسيما وأن العديد من المدن الأوروبية تشهد احتجاجات على العقوبات ضد روسيا.

ووفقا للمقال فإن الرأي العام الغربي "لا حيلة له" بسبب عدم وجود خطط محددة لتسوية الصراع لاسيما وأن العواقب السلبية للصراع في أوكرانيا بدأت تؤثر على الدول الغربية، وأن كييف تخاطر بفقدان دعم هذه الدول.

وأِشار المقال إلى أن المساعدات ألأمريكية المقدمة إلى كييف يمكن أن تنقطع عندما يشغل الجمهوريون مقاعد في الكونجرس في يناير، كما أن وتيرة إمدادات الأسلحة والقروض لأوكرانيا تتباطأ بالفعل، لأن الغرب بدأ يستنفد مخزونه من الأسلحة، كما أن الأسلحة التي يتم عرضها من الطرازات الحديثة محدودة الكمية "بسبب مشاكل الإنتاج".

رئيس وزراء بريطانيا: علينا مواجهة الصين وروسيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك التشديد في أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، اليوم الإثنين، على وجوب أن تدافع المملكة المتحدة بقوة أكبر عن الحرية والانفتاح لا سيما في مواجهة الصين وروسيا.

ويقول سوناك، وفقًا لمقتطفات من كلمته نشرها "داونينج ستريت" قبل الخطاب الذي يلقيه أمام عدد كبير من الدبلوماسيين وومثلي قطاع الأعمال، إن "خصومنا ومنافسينا لديهم استراتيجية على المدى الطويل، في مواجهة هذه التحديات، لن تكون (الاستراتيجة) القصيرة الأمد والتمنيات كافية".

ويضيف: "هذا يعني أن نكون أقوى للدفاع عن قيمنا والانفتاح الذي يقوم عليه ازدهارنا"، وهذا يعني أيضًا "الوقوف في وجه منافسينا، ليس بخطاب عظيم بل ببراغماتية قوية".

وفقًا لـ"داونينج ستريت"، سيشدد سوناك الذي أصبح رئيسًا للحكومة في نهاية أكتوبر، على ضرورة أن تدافع الممكلة المتحدة عن رؤية بعيدة المدى في مواجهة طموحات الصين وروسيا.

ويقول شوناك: "لذلك سنقوم بقفزة تطورية في نهجنا، وهذا يعني أن نكون أقوى في الدفاع عن قيمنا والانفتاح الذي يعتمد عليه ازدهارنا"، ويضيف أن هذا يعني توفير اقتصاد أقوى "لأنه أساس قوتنا في الخارج".

في وقت سابق هذا الشهر، زار سوناك كييف لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية.

وسيشدد سوناك على "أننا نحمي أنفسنا من خلال حماية أوكرانيا".