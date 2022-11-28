الإثنين 28 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير يكشف سر الانشقاق داخل تنظيم الإخوان الإرهابى

الإخوان
الإخوان
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أوضح إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، أسباب الانشقاق داخل تنظيم الإخوان الإرهابي، قائلاً: "إنه لا يوجد وحدة هدف بتنظيم جماعة الإخوان، ولا يوجد اتفاق على رؤية ولا اتفاق على مبدأ سامي".

وأضاف إسلام الكتاتني خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الاتفاق داخب جماعة الإخوان على الأموال والمناصب ومن يصل إلى سدة القيادة، ومن يستحوذ على الأموال، ولذلك نجد حالة من الخلافات والانشقاقات، لافتا إلى أنه أيام الصراع بين الإخوان وجمال عبدالناصر كان قد أفرج عن قيادات إخوانية مثل سيد قطب وغيره عام 1964، حيث بدأوا العمل على إنشاء تنظيم 1965، هدفه قلب نظام الحكم واغتيال جمال عبدالناصر.

وأوضح إسلام الكتاتني، أنه يوجد ثلاث أجنحة بجماعة الإخوان الإرهابية، هي جناح اسطنبول، جناح لندن، جناح الكماليين وهم أبناء محمد كمال.

وأكد إسلام الكتاتني، أن جميع صراعات الجماعة الإرهابية تتمثل في الصراع على السلطة، واستعادتها في مصر، أو استعادة السلطة داخل الجماعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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