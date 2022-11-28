أعمال شغب فى هولندا إثر فوز المغرب على بلجيكا بالمونديال

اندلعت أعمال شغب في العاصمة الهولندية أمستردام، الأحد، إثر فوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في بطولة كأس العالم بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

وتجول عدد من المغاربة المقيمين في أمستردام، بسياراتهم في أنحاء المدينة فرحا بفوز منتخبهم الوطني، مطلقين أبواق السيارات.

وأُضرمت النار في سيارة بميدان ميركاتو الذي شهد إطلاق الألعاب النارية.

وأغلقت الشرطة الهولندية الشوارع التي شهدت أعمال شغب، فيما تولت فرق الإطفاء إخماد النار المندلعة في السيارة.

والأحد، حقق المنتخب المغربي انتصارا مستحقا على نظيره البلجيكي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.