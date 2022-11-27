مي عبد الحميد تكشف مميزات شقق الإسكان الاجتماعي الأخضر

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أهمية المؤتمر السنوي الـ38 للاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان.

وقالت مي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولي المصرية"، مساء الأحد، إن الدول الأفريقية حريصة على الإطلاع على التجربة المصرية في مجال الإسكان، مضيفة أن الدولة المصرية لديها اهتمام كبير بالدول الإفريقية.

أضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن العالم يتجه الآن، إلى البناء الأخضر، وسنعرض عدد من المبادرات في هذا الشأن.

تابعت أننا نعمل على إنشاء وحدات خضراء بكل التفاصيل، مستدركة أن شقق الإسكان الإجتماعي المبنية بالنظام الأخضر؛ سيكون لها مميزات عدة، مشيرة إلى أن التوجه القادم للدولة سيكون للإسكان الأخضر.