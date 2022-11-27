الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بنك الطعام: «التموين» تغطي 70% من الأمن الغذائي

بنك الطعام
بنك الطعام
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قال محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن عملهم مع المواطنين يرتكز على قضية الأمن الغذائي ويريدون التحكم في معدلات الغلاء علمًا بأن الموضوع معادلة من طرفين هي التحكم في الطلب أو العرض.

وأشار سرحان في لقاء ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع على قناة «القاهرة والناس»، إلى أن الدولة تنفذ شبكة عريضة في الحماية الاجتماعية بالذات في الأمن الغذائي، مؤكدًا أن وزارة التموين تغطي أكثر من 60% أو 70% فيما يتعلق بالأمن الغذائي.
وتابع «نعمل في إطار إمكانياتنا ونتولى حوالي 120 ألف أسرة شهريًا، ودور المجتمع المدني هو مساعدة الدولة في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وأكبر عقاب لجشع التجار هو توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين».

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