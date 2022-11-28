أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 /11 /2022

يستعرض التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 /11 /2022 في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها موقع الدستور للقراء يوميا لتوفير الجهد، حيث تسود حالة من الاستقرار النوعي في أسعار تداول المواد المستخدمة في البناء عقب عدة ارتفاعات متتالية بلغ قيمتها 2000 جنيه في أقل من شهرين.

سعر الحديد اليوم الإثنين

اضطراب تؤثر على أسعار تداول حديد التسليح والأسمنت المستخدم في عمليات البناء بفعل الارتفاعات المتكررة لسعر الدولار الأمريكي المصرفي في البنوك المصرية خلال الفترة الماضية وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 28 /11 /2022 :-

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 19650 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 19600 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 19550 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 19550 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 19000 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 19550 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 19300 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي 19000 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر سيتل 19180 جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية 19650 جنيه.



متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية 19000 جنيه.



أسعار بيع الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1620 جنيه

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1610 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1635 جنيه.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيه.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1720 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1590 جنيه.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1600 جنيه.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة 1620 جنيه.

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