مبادرة للتخلص من الإدمان.. أطعمة خارقة تساعد على التعافي

هل تخضع للعلاج من الإدمان؟ هذا وقت مهم لملء جسمك بالمواد المغذية، التعافي من الإدمان هو تغيير في نمط الحياة يتطلب دعمًا غذائيًا وتحولًا في طريقة التفكير.

إن الكفاح من أجل محاربة الرغبة في تناول مادة ما هو جوهر عملية التعافي، لكن هناك تدابير أخرى ضرورية للعلاج الداخلي.

يمكن للأشخاص من جميع الأعمار الاستفادة من الأطعمة الخارقة لكن أولئك الذين يكافحون الإدمان يستفيدون أكثر من غيرهم لأنهم يجعلون أجسامهم أقوى.

بالتزامن مع مبادرة المتحدة للتخلص من الإدمان فيما يلي أطعمة خارقة يجب أن تكون في قائمتك.

الموز

يساعد تناول الموز على د مكافحة غثيان الانسحاب، إن تناول الموز في الصباح يمنح جسمك الطاقة التي يحتاجها بشدة ليحملك طوال اليوم.

الخضار

يرتبط الإدمان بسوء امتصاص التغذية، وفي كثير من الأحيان لا يتبع الأشخاص المصابون نظامًا غذائيًا سليمًا، هذا يسبب سوء التغذية الذي يقوض التوازن الغذائي للجسم.

يساعد تناول الخضار في نظامك الغذائي على استعادة المستويات الغذائية وكذلك تحسين صحة الشعر والجلد، الفيتامينات الموجودة في الخضار ضرورية لتلبية الاحتياجات الغذائية للجسم، يمكن للخضروات الورقية مثل اللفت والسبانخ أن تحسن الجهاز الهضمي وتساعد في درء الغثيان أثناء علاج التعافي من الإدمان.

الشمندر

الشمندر مغذي للغاية وغني بثنائي ميثيل الجليسين، هذا يجعلها مفيدة للغاية في حالات مثل إدمان المخدرات وإدمان الكحول، في نظام الجسم، يقاوم ثنائي ميثيل الجليسين الميول الالتهابية ويحسن صحة الكبد.

الكبد هو عضو التخلص من السموم الرئيسي الذي يعتمد عليه الجسم لطرد السموم، يعد الكبد أيضًا المركز الذي تتم فيه معالجة العناصر الغذائية المعقدة وتصفية السموم، قد تشمل هذه المواد الكيميائية الجذور الحرة والمنتجات الأيضية النهائية والمعادن الثقيلة.

يمكنك مزج 4 إلى 5 جزر و 4 حبات شمندر صغيرة لعمل عصير لإزالة السموم من الكلى.

الثوم

يساعد الثوم في تحسين مذاق الطعام ولكن أكثر من ذلك يجلب معه العديد من الفوائد الصحية، أول تأثير للثوم على الكبد، الثوم يساعد الكبد على تصفية السموم بثبات هذا مهم للغاية لأي شخص يتعافى من الإدمان.