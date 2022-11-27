الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة أوراق 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» للمفتى

محكمة
محكمة
ads

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" ، إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 27 ديسمبر المقبل؛ للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة.

ارهاب إحالة خلية مصر الجديدة مجمع محاكم بدر مفتى الجمهورية

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بأسوان

إحالة أوراق 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» للمفتى

غلق 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال متنوعة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

مثال يحتذى به.. مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه في قمة فوربس

المخرج جوادانيينو يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»