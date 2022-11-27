إحالة أوراق 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» للمفتى

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 5 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" ، إلى مفتي الجمهورية؛ للبت في إعدامهم، وتحديد جلسة 27 ديسمبر المقبل؛ للحكم.



عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، ومحمد نبيل شفيق، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 7 متهمين في القضية رقم 8448 لسنة 2022 جنايات مصر الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مصر الجديدة" إلى المحاكمة العاجلة.