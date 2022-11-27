الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لتقديم الخدمات الطبية المبتكرة

بروتوكول تعاون بين شركة «دل تكنولوجيز» ومركز أسوان للقلب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT في دورته ال26 توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين شركة دل تكنولوجيز، ومركز أسوان للقلب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بهدف تطوير أعمال المركز تكنولوجيا، اعتمادا علي الحلول التى توفرها شركة دل تكنولوجيز.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة السادسة والعشرين للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي يعقد على مدار 4 أيام متتالية في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الجاري داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة. 

وقع بنود الاتفاقية خلال الجلسة الافتتاحية للمعرض كلا من طارق هيبة المدير العام لشركة ديل تكنولوجيز وأحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات وعضو مجلس إدارة مركز أسوان للقلب، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وابحاث القلب للتطوير لتقديم الخدمات الطبية المبتكرة للمرضى.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضيف شرف معرض ومؤتمر Cairo ICT 2022  والتي انطلقت تحت شعار Leading Change  وتركز على التطور الهائل الذي شهده قطاع التقنية في مصر والمنطقة على مدار ربع قرن، ويتضمن الحدث مشاركة أكثر من 200 متحدث ويصاحبه إقامة عدة معارض ومؤتمرات تكنولوجية متخصصة هي PAFIX و DSS، وSATCOM، وINSURETECH، وManuTech وStartup Africa، وConnecta، والحدث يحظى برعاية مجموعة "بنية"، و"إي فاينانس"، و"هواوي"، ودل تكنولوجيز، والبنك التجاري الدولي CIB، وسيسكو، ومايكروسوفت، وفورتينت، واورنچ مصر.

المؤتمر الدولي المؤتمر الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT مجدى يعقوب دل تكنولوجيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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