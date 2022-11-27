الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناع «رمضان كريم» يواصلون تصوير الجزء الثانى بالحارة الشعبية

رمضان كريم
رمضان كريم
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واصل نجوم صنّاع المسلسل "رمضان كريم" استعداداتهم لتصوير الجزء الثاني من العمل لعرضه خلال موسم رمضان 2023 المقبل.

وعلم "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل، أن أسرة المسلسل يصورون مشاهد العمل داخل ديكور الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث تدور الأحداث بالكامل داخله، مشيرًا إلى أن الجزء الثاني يحمل العديد من المفاجآت والأحداث الجديدة وتعتبر استكمالًا للجزء الأول وفي الوقت ذاته تدخل شخصيات جديدة بخطوط درامية مختلفة.

الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم بطولة سلوى عثمان، بيومي فؤاد، سيد رجب، ويزو، نجلاء بدر، سلوى خطاب، سلوى محمد علي، ومحمد لطفي.

دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل فى إطار اجتماعى حول العادات التى تحدث فى شهر رمضان المبارك وما يمارسه الناس من عبادات وطاعات فى كل يوم من أيامه وكذلك العادات السلبية التى لا يستطيع بعض الناس التوقف عنها حتى فى هذه الأيام الفاضلة كالتحرش وغيرها، عبر قصص اجتماعية ورمانسية بين أبطال العمل.

تم عرض الجزء الأول من المسلسل فى شهر رمضان 2017، وشارك فى بطولته روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبرى فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي، ونهى صالح، وكان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

من جهة اخرى، اعتذر بعض من الفنانين الذين ساهموا في عرض الجزء الأول من "رمضان كريم" الذي تم عرضه في رمضان 2017 عن عدم مشاركتهم في الجزء الثاني من المسلسل من ضمنهم الفنانة روبي وشريف سلامة وسهر الصايغ وريهام عبدالغفور ومحمد محمود، لهذا السبب قرر صناع المسلسل إلغاء أدوارهم التي شاركوا فيها في الجزء الأول وذلك بالاستعانة بفنانين آخرين لتمثيل شخصياتهم وعدم الاعتماد على وجودهم، وسيكون الاعتماد على وجود شخصيات جديدة مضافة للأحداث.

امه الفنانة ريهام عبد الغفور الفنان محمد محمود الفنان شريف سلامة الحارة الشعبية الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم الانتاج الإعلامي شهر رمضان المبارك

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