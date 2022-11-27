محافظ أسوان يتابع تنظيم جلسات الحوار الوطنى بقرية الكوبانية

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جلسات وفعاليات الحوار المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة الذي تم انعقاده بقرية الكوبانية التابعة لمركز أسوان.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنظيم جلسات للحوار الوطنى من أجل مناقشة طلبات ومقترحات وأفكار الشباب وممثلى المجتمع المدنى، خاصة فى القرى التى ستشهد العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو.

وبحضور المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والعقيد أحمد جلال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة، والدكتور محمد صلاح منسق المؤسسة وسط مشاركة من أهالى القرية، والنجوع التابعة لها حيث تناول اللقاء أبرز المطالب والاحتياجات الجماهيرية، والرؤى المستقبلية من أجل تحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة من خلال تنفيذ مشروعات فى قطاعات البنية التحتية والخدمات المتنوعة.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه على غرار ما تم تنفيذه داخل قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالاستماع إلى مطالب واحتياجات ومقترحات المواطنين، فجار حالياً عقد جلسات مماثلة مع أهالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية بمركزى أسوان ودراو تأكيداً للمشاركة المجتمعية الجادة فى إدراج المشروعات التى ستحقق نقلة نوعية داخل هذه القرى.

وأشار إلى أن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة للإسراع فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة بإجمالى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أُم، و116 قرية تابعًا و380 نجعا وكفرا وعزبة وتابعا على مستوى كافة مراكز المحافظة.

من جهة أخرى، شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان "نبنى حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحى شامل" والذي عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتى ذلك فى إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.