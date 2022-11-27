محافظ المنوفية يلتقي 120 حالة إنسانية من الأسر المستحقة وذوي الهمم

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، 70 كرسي كهربائي متحرك ومساعدات مالية وعينية لذوي الهمم، كما سلّم مساعدات مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد (50) حالة من الحالات الإنسانية والأولى بالرعاية من الأسر المستحقة مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية بإجمالي تكلفة قاربت (مليون ونصف جنيه) بالتنسيق بين المحافظة ومشيخة الأزهر ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في ضوء استمرار سلسلة لقاءات "رد الجميل".

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف، السكرتير العام، وعدد من أعضاء مجلسيّ الشيوخ والنواب، واللواء عمر إدريس، مستشار المحافظ، ومديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

وحرص المحافظ على الاستماع لكل حالة على حدة للوقوف على الحالة الصحية والاجتماعية لهم وتقديم الحلول الفورية لمطالبهم تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم، مؤكدًا حرصه على عقد لقاءات يومية بالمواطنين لإيجاد حلول عاجلة وفورية لمطالبهم، فضلاً عن استمرار تلقي لجنة المساعدات بالمحافظة لكافة الطلبات لفحصها وفقًا للأبحاث الاجتماعية للوقوف علي مدي الحالات المستحقة ووصول الدعم لمستحقيه.

ووجّه وكيل وزارة الصحة بتحويل (27) حالة مرضية فورًا تعاني من ظروف صحية صعبة إلى مستشفيات الجامعة والمخ والأعصاب ومعهد الكبد والرمد لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتدخلات الجراحية حفاظًا على حقوقهم، ومنهم طفلان من نواحي قويسنا والباجور يعانوا بضمور بالمخ وأمراض القلب، وطفل من ناحية مليج يعاني من عيوب خلقية، وآخر من ناحية أجهور الرمل يعاني ضعف بالسمع لتوفير سماعة طبية لممارسة حياته بشكل طبيعي، مواطن يعاني من نزيف بالمخ وتحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وكذا (5) حالات مستحقة يعانوا بأمراض المخ والأعصاب.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة ببحث حالة (12) حالة بمراكز شبين الكوم وقويسنا والباجور وبركة السبع لإمكانية صرف معاش إعاشة لتوفير مصدر رزق ثابت لهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية، كما وجّه وكيل وزارة التموين ببحث حالة (13) مواطنًا بمراكز منوف والشهداء وقويسنا وشبين الكوم لإمكانية إضافة مواليد على بطاقتهم التموينية لصرف سلع مدعمة، فيما وجه مدير مديرية التضامن الإجتماعي ببحث حالة (12) مواطنًا بمختلف نواحي المحافظة لصرف معاش تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة، كما وجه المحافظ بإعداد خطاب لوزارة الإسكان بشأن تغير الوحدة السكنية لمواطنة مسنة بناحية جريس اشمون ضمن مشروعات الإسكان الاقتصادي، وكذا توفير أكشاك نموذجية لـ(3) حالات إنسانية لتوفير مصدر رزق ثابت لهم.

وأشار وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمحافظة إلى أنه بناء على تكليفات محافظ المنوفية بمد يد العون للأسر الأشد إحتياجاً، وخلال عام 2022 تم صرف مبلغ (3) ملايين و(250) ألف جنيه من مؤسسة التكافل كمساعدات مالية تصرف بصفة مستمرة شهرياً للأرامل والمطلقات والحالات المرضية المزمنة لتوفير حياة كريمة لهم، وكذا صرف مليون و(500) ألف جنيه من بند الإغاثة والكوارث العامة للأسر المتضررة من الحوادث والنكبات الطبيعية، كما تم استخراج (20) ألف كارت تكافل وكرامة بإجمالي (110) آلاف مستفيد.

وفي نهاية اللقاء قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم ، مشيدين بجهوده الميدانية المبذولة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة.