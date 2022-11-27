نائب محافظ قنا يشهد فعاليات ورشة عمل لتدريب المحصلين بالوحدات المحلية

شهد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ورشة عمل لتدريب المحصلين الخارجيين بالوحدات المحلية على التحصيل من خلال التابلت، والتي يتم عقدها في الفترة من 27 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2022 بقاعة التدريب بمركز المعلومات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور أحمد يوسف، مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن الورشة تهدف إلى تدريب مشرفي النظام ومديري المراكز التكنولوجية ومديري إدارات الإيرادات بمراكز المدن على كيفية التحصيل من خلال التابلت باستخدام نظام مركزي موحد يتيح خدمات (سداد مديونيات - مديونيات دورية – سداد أقساط – إيجارات – سداد عام)، حيث تم توفير 27 جهاز تابلت و27 طابعة مصغرة لطباعة إيصالات الدفع كمرحلة أولي.

وأكد نائب محافظ قنا، أن هذا النظام يهدف إلى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتقليل معدل تردد المواطنين على الجهات الحكومية، مما يؤدي إلى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية وورفع مستوى الرضا وتوفير حياة أفضل للمواطن.

وأثنى نائب المحافظ، على جهود وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على برامج ونماذج تدريبية حديثة لتقديم الخدمات الحكومية للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة.