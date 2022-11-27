الإسكندرية تستقبل السفينة السياحية «Costa Venezia»

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية بإشراف شيرين مصطفى، مدير الهيئة، ومجموعة عمل الهيئة، صباح اليوم، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، السفينة السياحية "Costa Venezia" والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة.

جاء ذلك وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدعم الكامل الحركة السياحية بالإسكندرية، وفي إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بقيادة اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس الإدارة.

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، مؤكدًا توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبهم، قام فريق عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بأعلام مصر وكذلك النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وأيضًا تم تقديم الهدايا لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال، ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة.

وكان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحري عمرو عبدالرازق، مدير عام العلاقات العامة بميناء الإسكندرية، وحسام غريب، مدير إدارة المراسم بالميناء، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسو السفينة وكذلك اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التأكيد على تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.