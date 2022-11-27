يبحث العديد من المواطنين عن بوابة الوظائف الحكومية 2022، خلال هذه الأيام عبر محرك البحث الشهير "جوجل" لاهتمام الكثير من المواطنين بالاستعلام عن الوظائف التي توفرها الحكومة مثل مسابقة الـ30 ألف معلم ومسابقة الأزهر الشريف وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وبالتزامن مع زياة البحث عن بوابة الوظائف الحكومية 2022 نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط بوابة الوظائف الحكومية:

رابط بوابة الوظائف الحكومية 2022

يمكن الاستعلام بالرقم القومي عن بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بالوزارات من خلال الضغط على هذا الرابط ، ثم اتباع عدة خطوات وهي:

- الدخول فى البداية على رابط ثم الضغط على خانة "الوظائف" التي تظهر للمستعلم شاشة تعرض بها جميع الوظائف المتاحة على الموقع.

- اختيار الوظيفة المراد الالتحاق بها، ثم القيام بتسجيل البيانات الخاصة بالراغب بالتسجيل، ويتم كتابة الرقم القومى.

-بعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، والانتهاء من فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، وكذلك وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

-وفي النهاية عند ظهور النتيجة، يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على كلمة "استعلام".

استعلام بوابة الوظائف الحكومية 2022

يذكر أن البوابة تقدم وظائف حكومية مختلفة وهي مسابقة 30 ألف معلم ومسابقة الأزهر الشريف والأوقاف بخلاف الوظائف الخاصة بالنقابات والقوى العاملة، وتوفر أيضًا البوابة وظائف مختلفة تشمل جميع الوزارات ضمن الإعلان عن الوظائف وذلك توفيرا للمجهود والوقت وذلك من خلال الاستعلام بالرقم القومى فقط للمتقدم أو المواطن الذي يبحث عن وظيفة مناسبة.