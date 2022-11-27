بحضور 45 رئيس دولة.. تفاصيل القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة إلى 49 من القادة الافارقة لحضور القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن الشهر المقبل، فيما أكد 45 رئيس دولة وحكومة إفريقية حضورهم القمة.

وبحسب صحيفة الجارديان النيجيرية، أكدت دانا بانكس، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مستشاري مجلس الأمن القومي لقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، أن أجندة القمة المقبلة ستعمل على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا وإبراز التزام واشنطن تجاه القارة الإفريقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن دعا 49 زعيمًا إفريقيًا، باستثناء قادة بوركينا فاسو وغينيا والسودان ومالي وهما الأربع دول المعلقة عضويتهم حاليًا من قبل الاتحاد الإفريقي.

- المعايير الأمريكية لدعوة الحكومات الافريقية

وقالت المساعد الخاص للرئيس الأمريكي إن بايدن استخدم ثلاثة معايير لدعوة الحكومات الأفريقية إلى القمة، وهي الدول التي لم يعلق الاتحاد الأفريقي عضويتها، والدول التي تعترف بها حكومة الولايات المتحدة ، والدول التي تتبادل معها السفراء.

وأضافت "بانكس"، أن بايدن يتطلع إلى استضافة قادة من جميع أنحاء القارة الإفريقية، وستكون القمة، وهي ثاني حدث من نوعه، وهي أكبر لقاء أمريكي إفريقي في واشنطن العاصمة ، منذ أن استضاف الرئيس السابق باراك أوباما القادة الأفارقة في عام 2014.

- أهداف القمة الإفريقية الأمريكية

ويهدف الاجتماع بحسب الخارجية الأمريكية إلى دفع الأولويات المشتركة وتعزيز العلاقات الأقوى بين الولايات المتحدة وإفريقيا، كما ستوفر القمة فرصة لتعزيز تركيز إدارة بايدن على التجارة والاستثمار في إفريقيا، وتسليط الضوء على التزام أمريكا بأمن إفريقيا ، وتطورها الديمقراطي، وشعوبها، وكذلك التأكيد على عمق واتساع التزام الولايات المتحدة تجاه القارة الإفريقية.

وتابعت الصحيفة أن أفريقيا ستشكل المستقبل ليس فقط مستقبل الشعوب الأفريقية، ولكن مستقبل العالم، حيث ستحدث أفريقيا الفارق في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا واغتنام الفرص التي يواجهها العالم أجمع.

كما ستركز القمة على تسع ركائز أساسية وهي المشاركة الاقتصادية، والسلام، والأمن والحكم، والديمقراطية، وحقوق الإنسان والحكم، والصحة العالمية، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وإشراك المغتربين، والتعليم والقيادة الشبابية، وإعلاء الأصوات الإفريقية في المحافل الدولية.

- الاعتراف بالقارة السمراء كلاعب عالمي

وأشارت دانا بانكس، إلى أن القمة تهدف إلى إعلاء الأصوات الإفريقية لمواجهة التحديات العالمية بشكل تعاوني، والاعتراف بالقارة كلاعب عالمي وكيف ستشكل، ليس فقط مستقبل القارة، ولكن أيضًا العالم، كما يعتمد على اتساع وعمق الشراكة الأمريكية مع الشركاء الأفارقة على الحوار والاحترام والقيم المشتركة.

ومن جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت سكوت إن “الولايات المتحدة تعلم أنه في معظم التحديات والفرص العاجلة التي نواجهها، ستحدث إفريقيا الفرق ولا يمكننا تحقيق أهدافنا حول العالم بدون قيادة الحكومات والمؤسسات والمواطنين الأفارقة”.

وأشار "سكوت" إلى أن أن القضايا التي تؤثر على العالم، بشكل عام، سيتم حلها من قبل الأفارقة، علاوة على ذلك، هناك عنصر إضافي للقمة، حيث سيكون هناك منتدى مدني وتجاري أمريكي - إفريقي يدعم علاقات الجانبين.