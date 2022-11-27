الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بحضور 45 رئيس دولة.. تفاصيل القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن

بايدن
بايدن
ads

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوة إلى 49 من القادة الافارقة لحضور القمة الإفريقية الأمريكية في واشنطن الشهر المقبل، فيما أكد 45 رئيس دولة وحكومة إفريقية حضورهم القمة.

وبحسب صحيفة الجارديان النيجيرية، أكدت دانا بانكس، المساعد الخاص للرئيس الأمريكي وكبير مستشاري مجلس الأمن القومي لقمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، أن أجندة القمة المقبلة ستعمل على تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإفريقيا وإبراز التزام واشنطن تجاه القارة الإفريقية. 

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن دعا 49 زعيمًا إفريقيًا، باستثناء قادة بوركينا فاسو وغينيا والسودان ومالي   وهما الأربع دول المعلقة عضويتهم حاليًا من قبل الاتحاد الإفريقي.

- المعايير الأمريكية لدعوة الحكومات الافريقية

وقالت المساعد الخاص للرئيس الأمريكي إن بايدن استخدم ثلاثة معايير لدعوة الحكومات الأفريقية إلى القمة، وهي الدول التي لم يعلق الاتحاد الأفريقي عضويتها، والدول التي تعترف بها حكومة الولايات المتحدة ، والدول التي تتبادل معها السفراء.

وأضافت "بانكس"،  أن بايدن يتطلع إلى استضافة قادة من جميع أنحاء القارة الإفريقية، وستكون القمة، وهي ثاني حدث من نوعه، وهي أكبر لقاء أمريكي إفريقي في واشنطن العاصمة ، منذ أن استضاف الرئيس السابق باراك أوباما القادة الأفارقة في عام 2014.

- أهداف القمة الإفريقية الأمريكية

ويهدف الاجتماع بحسب الخارجية الأمريكية إلى دفع الأولويات المشتركة وتعزيز العلاقات الأقوى بين الولايات المتحدة وإفريقيا، كما ستوفر القمة فرصة لتعزيز تركيز إدارة بايدن على التجارة والاستثمار في إفريقيا، وتسليط الضوء على التزام أمريكا بأمن إفريقيا ، وتطورها الديمقراطي، وشعوبها، وكذلك التأكيد على عمق واتساع التزام الولايات المتحدة تجاه القارة الإفريقية.

وتابعت الصحيفة أن أفريقيا ستشكل المستقبل ليس فقط مستقبل الشعوب الأفريقية، ولكن مستقبل العالم، حيث ستحدث أفريقيا الفارق في معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا واغتنام الفرص التي يواجهها العالم أجمع.

كما ستركز القمة على تسع ركائز أساسية وهي  المشاركة الاقتصادية، والسلام، والأمن والحكم، والديمقراطية، وحقوق الإنسان والحكم، والصحة العالمية، والأمن الغذائي، وتغير المناخ، وإشراك المغتربين، والتعليم والقيادة الشبابية، وإعلاء الأصوات الإفريقية في المحافل الدولية.

- الاعتراف بالقارة السمراء كلاعب عالمي

وأشارت دانا بانكس، إلى أن القمة تهدف إلى إعلاء  الأصوات الإفريقية لمواجهة التحديات العالمية بشكل تعاوني،  والاعتراف بالقارة كلاعب عالمي وكيف ستشكل، ليس فقط مستقبل القارة، ولكن أيضًا العالم، كما يعتمد على اتساع وعمق الشراكة الأمريكية مع الشركاء الأفارقة على الحوار والاحترام والقيم المشتركة.

ومن جانبه، قال نائب مساعد وزير الخارجية لمكتب الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، روبرت سكوت إن “الولايات المتحدة تعلم أنه في معظم التحديات والفرص العاجلة التي نواجهها، ستحدث إفريقيا الفرق ولا يمكننا تحقيق أهدافنا حول العالم بدون قيادة الحكومات والمؤسسات والمواطنين الأفارقة”.

وأشار "سكوت" إلى أن أن القضايا التي تؤثر على العالم، بشكل عام، سيتم حلها من قبل الأفارقة، علاوة على ذلك، هناك عنصر إضافي للقمة، حيث سيكون هناك منتدى مدني وتجاري أمريكي - إفريقي يدعم علاقات الجانبين.

القمة الإفريقية الأمريكية الامريكية الافريقية واشنطن بايدن الحكومة

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

«الجوازات» تقدم تسهيلات في الخدمات للمرضى وكبار السن

مات إثر قفزه من «الثامن».. ضبط 6 خطفوا شابا وعذبوه في المعصرة

إصابة 7 طلاب فى انهيار سور مدرسة بالغربية.. والنيابة تعاين

شرطة النقل تضبط 2296 مخالفة في المترو والقطارات

عيار 21 يسجل 1445 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية

ثمانيني يضرم النار في نفسه احتجاجا على سياسة اعتماد لغة واحدة في الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»