إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرى أسيوط

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين أعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة والوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية ومسؤولي أملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء والقرى.

وأشار محافظ أسيوط، إلى توجيهاته المستمرة بالمتابعة الدورية واليومية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وتكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدٍ في المهد وإزالتها قبل تفاقمها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال المقبلة ومستقبلها في غذاء سليم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بقرى مراكز صدفا والغنايم وديروط والبداري، وذلك بالتنسيق وبمشاركة خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، ونوابهم، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.

وتم تنفيذ 13 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة والطريق العام وفك شدة خشبية بقرية كوم اسفحت التابعة للوحدة المحلية لقرية الدوير وبني فيز التابعة للوحدة المحلية بقرية مجريس ودير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم وكودية الاسلام التابعة لمركز ديروط ونجع المعادي التابعة لمركز البداري.