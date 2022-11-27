مباحث الجيزة تناقش سائقاً تعرّض لطلق ناري في الصف

تناقش مباحث الجيزة، الأحد، سائقاً تعرّض لإطلاق نار خلال مشاجرة في منطقة الصف.

وقال السائق إنَّ خلافاً وقع مع 3 أشخاص بسبب قطعة أرض في الصف، أدى لتشاجرهم معه، وإطلاق أحدهم النار من بندقية فأصابه بطلق ناري بساقه.

كانت نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة الصف في الجيزة، ما أسفر عن إصابة سائق بطلق ناري.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الصف، وإصابة أحدهم بطلق ناري.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة أرض، مما أسفر عن إصابة سائق بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.