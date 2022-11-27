الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الجيزة تناقش سائقاً تعرّض لطلق ناري في الصف

الامن
الامن
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تناقش مباحث الجيزة، الأحد، سائقاً تعرّض لإطلاق نار خلال مشاجرة في منطقة الصف. 

وقال السائق إنَّ خلافاً وقع مع 3 أشخاص بسبب قطعة أرض في الصف، أدى لتشاجرهم معه، وإطلاق أحدهم النار من بندقية فأصابه بطلق ناري بساقه.

كانت نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص بسبب خلاف على قطعة أرض بمنطقة الصف في الجيزة، ما أسفر عن إصابة سائق بطلق ناري.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الصف، وإصابة أحدهم بطلق ناري.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب الخلاف على قطعة أرض، مما أسفر عن إصابة سائق بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم ضبط المتهمين، وضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مشاجرة قطعة أرض منطقة الصف طلق ناري سائق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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