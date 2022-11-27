برلمانية مستقبل وطن: تعديلات قانون التصالح تهم ملايين المصريين

قال النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، سيكون مرجع هام لمجلس النواب عند مناقشة مشروع القانون، مشيدا بالمجهود المبذول من لجنة الإسكان فى مناقشة التعديلات.

وأضاف الخولى فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء أن مشروع القانون يأتى للتغلب على مشكلة تهم ملايين المصريين، الذين لديهم مشاكل فى مخالفات البناء وسبق ودفعوا أموال للتصالح، بالإضافة إلى الملايين الـخرى التى ستتقدم بطلبات تصالح وفقا لتلك التعديلات.

وتابع، مشروع القانون محاولة للتغلب على المشكلات التى سبق ونتجت عن القانون السابق بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد الخولى، أن مشروع القانون هو قانون استثنائي، وأن الطبيعى هو أن الدولة تواجه التجاوزات البنائية.

وأبدى الخولى تحفظه الكامل لموضوع الجراجات، فى مشروع القانون، معلنا أنه سيتقدم بذلك عند مناقشة مواد القانون.

وعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وقال خلال الجلسة العامة " وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛