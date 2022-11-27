الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغابات المتحجرة.. التغيرات المناخية تحول محمية بالقاهرة لأثر جيولوجي نادر

الغابات المتحجرة
الغابات المتحجرة
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سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، الضوء على آثار التغيرات المناخية على محمية طبيعية في قلب منطقة القاهرة الجديدة وعلى مساحة 7 كم، حيث تتواجد محمية الغابة المتحجرة الشاهدة على أثر التغيرات المناخية عبر ملايين السنوات حتى تتحول من غابة خضراء إلى منطقة صحراوية فيها بقايا جذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة، ما يحولها إلى متحف جيولوجي مفتوح.

وتعتبر هذه المنطقة ظاهرة جيولوجية عمرها 33 أو 35 مليون سنة تقريبا، وهو ما يدل على التغيرات المناخية، وهناك 3 أنواع من النخيل والأشجار التي لا تنمو إلا في وجود أمطار بشكل وفير، حيث تمثل هذه الغابات نموذجا متكاملا للتغيرات المناخية، من وفرة شديدة في المياه والخضار إلى الأرض القاحلة بشكل شبه تام.

وكانت أشجار هذه الغابات حية، ولكن المياه بدأت تقل ويتغير المناخ بشكل كامل، فحدث الجفاف وسقطت على الأرض، وتم إعلان هذه المنطقة محمية، لأنها نموذج فريد من نوعه ولا يتكرر كثيرا على مستوى العالم.

التغيرات المناخية القاهرة الجديدة غابة خضراء متحف جيولوجي مفتوح الغابات المتحجرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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