الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الفنان الأمريكي سكوت تروست يستمر في تقديم ورشته بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

سكوت تروست
سكوت تروست
ads

يستمر الفنان والمدرب العالمي سكوت تروست من الولايات المتحدة الأمريكية، في تقديم ورشته بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتي يعمل خلالها على مبادئ مايزنر في فن الأداء التمثيلي.

الورشة شهدت إقبالا كبيرا بدأها بالتعريف بالمنهج الذي يقوم بالعمل من خلاله في ورشته، والذي تخرج منه ٣٧ نجما ونجمة من نجوم هوليود، ومنهم مَن حصلوا علي جوائز الأوسكار العالمية.

شارك فى الورشة عشرات المواهب الشابة، وقدم "سكوت تروست" عددا من النصائح والدروس وأيضا التمارين، وتحدث فى بداية الورشة عى أهمية العلاقة الآمنة بين الممثلين والتواصل فى المشاعر واستخدام العيون، لإن ذلك الذى يجعل النجاح نصيب أي ممثل.

وحكى "سكوت" عن تجربته فى الورش فى الولايات المتحدة، والصين، كما قام مع الطلبة بتمرين "التكرار" وهو أحد التمارين الهامة، يكرر فيها الممثل الكلام والحديث بعدة طرق مختلفة، وقال إنه سعيد جدا بروح تفاعل جميع المشاركين وأسئلتهم، وهو دائما يحب الروح المرحة للممثل المصرى.

ورشة سكوت تروست

الجدير بالذكر أن "سكوت تروست" هو صاحب مسيرة حافلة تمتد لأكثر من ٤ عقود، كممثل ومدرب وكاتب ومخرج ومنتج حائز على جوائز، حيث علّم ودرب فنون التمثيل على مدى ٢٥ عاما فى عدد من الدول منها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وجنوب إفريقيا وأذربيجان والفلبين.

كما شارك "تروست"، فى تأليف كتاب بعنوان "كل ما تحتاج لمعرفته حول أعمال السينما والتلفزيون"، وحصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من مدرسة "جودمان للدراما" فى شيكاغو، ودرس مع الفنان الكبير أنتوني هوبكنز وممثلين ومخرجين إنجليز وآخرين كزميل في المسرح الوطني في لندن، كما عمل تروست في العديد من الإنتاجات المسرحية والأفلام والبرامج التلفزيونية.

يذكر أن دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، وتحل دولة العراق ضيفا شرفيا للدورة السابعة، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

سكوت تروست المدرب العالمي سكوت تروست مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح ورشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

الإعلان عن الكشوف المبدئية للمتقدمين لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة طنطا اليوم

محافظ أسيوط: رصف طريق «أسيوط – سوهاج» الزراعي بأبوتيج

الخارجية الهندية: الرئيس السيسي سيكون ضيف الشرف في احتفالات يوم الجمهورية

بعثة تعريفية بخدمات التأمينات الاجتماعية للمصريين بالخارج

مناظرة جثة مجهولة على طريق أسوان: «معذبة بعصا خشبية»

كشف غموض سرقة تاكسى تحت تهديد السلاح فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»