اليوم.. فرقة نويرة تحتفى بـ«سلطان والسنباطى وليلى مراد» على المسرح الكبير

تحتفى فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، اليوم الأحد، بالموسيقار محمد سلطان، الذى رحل عن عالمنا منذ أيام، كما تحتفل الفرقة بذكرى ميلاد كل من الموسيقار رياض السنباطى والفنانة ليلى مراد، وذلك من خلال حفل ضخم، يقام على خشبة المسرح الكبير بقيادة المايسترو أحمد عامر، ضمن سلسلة حفلات عمالقة الفن التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

برنامج حفل العمالقة الثلاثة

ومن المقرر أن يبدأ الحفل، في تمام الثامنة مساءً، بفيلم وثائقي من إعداد استوديو المونتاج بالأوبرا يروي ملامح المشوار الفنى الثرى للراحلين الكبار الثلاثة، ثم تتغنى الفرقة بمجموعة من أبرز أعمالهم منها موسيقى "لونجا رياض - مين يشتري الورد - أشواق - مصر تتحدث عن نفسها لرياض السنباطي، يا ريتك معايا - سامحتك كتير - بكره تعرف - أوعدك لمحمد سلطان ، أبجد هوز - يا شاغلني وأنا شاغلاك لليلى مراد الى جانب عدد من مؤلفات كبار الملحنين منها حبيبي وعنيا لمحمد فوزي، النهر الخالد لمحمد عبدالوهاب، على قد الشوق لكمال الطويل، قولولي أعمل إيه وياه لحسين جنيد، ما بحبش حد إلا أنت لحلمي بكر".

وذلك من أداء كل من فرح الموجي، مؤمن خليل، سمية وجدي، أحمد عبدالكريم، صابرين النجيلي، إسلام رفعت، رحاب مطاوع وعصام جمعة.

ووضعت دار الأوبرا عددًا من التعليمات والشروط لحضور الحفل وجاءت كالتالي: