تقرير أمريكي: آثار مصر القديمة تجذب آلاف الزوار للمتاحف الأمريكية

أكد موقع "ترافيل ليجر" الأمريكي، أنه يمكن للمتحف الجيد أن يفتح عقلك ويوسع عالمك، ويفتح الباب أمام ثقافة أخرى، أو قطعة من التاريخ القديم، أو أسلوب فني، وما يجعل تجربة زيارة المتاحف مميزة للغاية هو أن المتاحف موجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وليس على المواطن السفر إلى إسبانيا أو فرنسا لمشاهدة أعمال بابلو بيكاسو، أو زيارة مصر من أجل تعرف على تاريخ مصر القديمة الفرعوني، تم العثور على بعض من أفضل المتاحف في العالم هنا في الولايات المتحدة.

وتابع أنه على الرغم من أن ما يجعل زيارة المتاحف أمر ممتع هي هواية شخصية إلا أن بعض الناس يحبون الفن، والبعض الآخر يفضل الانغماس في ثقافة أخرى أو تسحره الحضارات القديمة، وكيف عاش البشر قبل آلاف السنين.

متحف متروبوليتان للفنون

إذا كنت تبحث عن الكمية، فلا يوجد مكان أفضل، يُعرف هذا المتحف باسم "The Met"، وهو أكبر متحف فني في الولايات المتحدة ورابع أكبر متحف في العالم، كما قد تتوقع، هناك الكثير لتراه - تحتوي المجموعة الدائمة وحدها على أكثر من مليوني قطعة عمل، وأبرزها القطع الأثرية المصرية التي تجذب مئات الآلاف من الزوار شهريًا.

متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي - واشنطن العاصمة

يمكنك استكشاف براري العالم الطبيعي - من الحشرات إلى الديناصورات - في متحف سميثسونيان الوطني للتاريخ الطبيعي، الذي يقع مباشرة في National Mall، ولا يضر أن الدخول مجاني للجميع والمتحف مفتوح 364 يومًا في السنة.

متحف جورجيا أوكيفي - سانتا في، نيو مكسيكو

تم تخصيص هذا المتحف بالكامل لجورجيا أوكيف، فنانة أطلق عليها اسم "أم الحداثة الأمريكية"، هذا هو المكان المناسب للذهاب لرؤية لوحاتها المميزة للزهور المتضخمة، بالإضافة إلى مناظرها الطبيعية في نيو مكسيكو وناطحات السحاب في نيويورك.