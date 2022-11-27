الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيراميدز يواجه البنك الأهلى فى ربع نهائى كأس مصر

بيراميدز هزم البنك
بيراميدز هزم البنك الأهلي في الدوري يوم الأربعاء الماضي
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يشهد ستاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم مواجهة قوية بين البنك الأهلي وبيراميدز في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي 2021 – 2022.

 

الفريقان التقيا يوم الأربعاء الماضي في بطولة الدوري وفاز بيراميدز بهدفين نظيفين لذلك تحمل مباراة اليوم طابعا ثأريا للبنك الأهلي وسيتأهل الفائز لمواجهة الزمالك في الدور نصف النهائي.

 

بيراميدز بقيادة اليوناني تاكيس جونياس بدأ الدوري بتعادلين مع انبي والمصري وحقق أول فوز هذا الموسم على البنك الأهلي ويسعى لتكرار الفوز والصعود للدور نصف النهائي والمنافسة بقوة على الفوز بطولة كأس مصر.

 

اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: شريف إكرامي وأحمد الشناوي ويوسف نادر وأحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال ومحمد الشيبي ومحمد حمدي وكريم حافظ وإبراهيم توريه وإسلام عيسى  ورمضان صبحي ومصطفى فتحي ومحمود دونجا ووليد الكرتي  وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي ومحمود صابر وفخري لاكاي  وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس.

 

في المقابل يعاني البنك الأهلي من تذبذب نتائجه فبعد فوزه الكبير على سيراميكا كليوباترا 3-1 خسر أمام بيراميدز في الدوري لكنه يملك الطموح في العودة للانتصارات والتأهل لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة في تاريخه.

 

خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمود الزنفلي وأحمد صبحي ومحمود الجزار وأحمد ياسين وأمير مدحت وأحمد العش وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب وأسامة إبراهيم وأحمد توفيق وأحمد سعيد ومحمد فتحي  وحمدي علاء ومحمد لعبة ومحمود سيد ومحمد هلال  وإسلام جابر وموسي دياوارا ورزاق سيسيه وكريم بامبو وناصر منسي  وأسامة فيصل.

 

 وشهدت القائمة غياب محمد أبو جبل بسبب الإصابة. 

 

يدير المباراة محمود بسيوني ويساعده سامي هلهل وعمر فتحي ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد الصباحي حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو .

بطولة كأس مصر بيراميدز البنك الأهلي اليوناني تاكيس جونياس خالد جلال

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

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