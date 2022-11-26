كأس العالم.. الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية وتحيى آمالها فى التأهل لدور الـ16

انتصر المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض المنتخب الأرجنتيني استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة ولكن لم تكن هناك خطورة حقيقية على المرمى.

واستمرت حالة العقم الهجومي بين كلا الفريقين خلال 35 دقيقة من الشوط الأول، إذ حاول كل منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم، ولكن الحذر الدفاعي خوفًا من تلقي هدف مبكر حرمهما من تشكيل أي خطورة على المرمى.

ولم تأتِ سوى محاولة واحدة فقط للمنتخب المكسيكي ولم تهدد المرمى، فيما جاءت المحاولة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في الثواني الأخيرة من الدقيقة 35، من ركلة حرة تحصل عليها رودريجو دي بول على حدود منطقة الجزاء بالجانب الأيمن للملعب، وسددها ميسي مباشرة في المرمى، ولكن الحارس جيرمي أوتشوا أبعد الكرة بقبضة يده ثم حاول إخراجها من منطقة الجزاء وتحصل على خطأ بسبب تدخل أحد لاعبي الأرجنتين.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، ولكن بدون خطورة على المرمى.

وتحصل المنتخب المكسيكي على ركلة حرة في الدقيقة 44 نفذها أليكسس فيجا بتسديدة مباشرة في المرمى، وأمسكها الحارس إيمليانو مارتينيز.

المنتخب الأرجنتيني استغل الدقائق الخمس التي احتسبها الحكم كوقت بدل ضائع لتهديد المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة؛ لعب ماركوس أكونا كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية نفذها ميسي وأبعدها الدفاع مرة أخرى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 67%، مقابل 33% لصالح منتخب المكسيك.

وتواصل الأداء الهجومي لصالح منتخب الأرجنتين في الشوط الثاني، في ظل تراجع دفاعي من منتخب المكسيك.

وسدد ميسي ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50 اعتلت المرمى.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 64 بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء المنتخب المكسيكي، وسدد الكرة بيسراه أرضية على يسار الحارس جيرمي أوتشوا، وسكنت الشباك.

وتقدم المنتخب المكسيكي للهجوم في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل هدف تعديل النتيجة والاحتفاظ بحظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة.

فيما حاول لاعبو المنتخب الأرجنتيني تسجيل الهدف الثاني وتأمين انتصارهم.

وأضاف إنزو فيرنانديز، الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 86 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت الخطورة الهجومية من لاعبي منتخب الأرجنتين على مرمى المكسيك في الدقائق التالية من عمر المباراة، لتسجيل الهدف الثالث وتعزيز مركزهم في فارق الأهداف والذي سيحسم ترتيب المجموعة.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح منتخب المكسيك.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده لـ3 نقاط في وصافة المجموعة، فيما توقف رصيد المكسيك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة التي يتصدرها المنتخب البولندي بـ4 نقاط، ويحتل بها المنتخب السعودي المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين.