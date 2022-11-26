السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم.. الأرجنتين تهزم المكسيك بثنائية وتحيى آمالها فى التأهل لدور الـ16

إنزو فيرنانديز
إنزو فيرنانديز
ads

انتصر المنتخب الأرجنتيني على نظيره المكسيكي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدفين دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض المنتخب الأرجنتيني استحواذه على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة ولكن لم تكن هناك خطورة حقيقية على المرمى.

واستمرت حالة العقم الهجومي بين كلا الفريقين خلال 35 دقيقة من الشوط الأول، إذ حاول كل منهما الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم، ولكن الحذر الدفاعي خوفًا من تلقي هدف مبكر حرمهما من تشكيل أي خطورة على المرمى.

ولم تأتِ سوى محاولة واحدة فقط للمنتخب المكسيكي ولم تهدد المرمى، فيما جاءت المحاولة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في الثواني الأخيرة من الدقيقة 35، من ركلة حرة تحصل عليها رودريجو دي بول على حدود منطقة الجزاء بالجانب الأيمن للملعب، وسددها ميسي مباشرة في المرمى، ولكن الحارس جيرمي أوتشوا أبعد الكرة بقبضة يده ثم حاول إخراجها من منطقة الجزاء وتحصل على خطأ بسبب تدخل أحد لاعبي الأرجنتين.

واستمرت المحاولات بين كلا الفريقين خلال الدقائق التالية من عمر الشوط، ولكن بدون خطورة على المرمى.

وتحصل المنتخب المكسيكي على ركلة حرة في الدقيقة 44 نفذها أليكسس فيجا بتسديدة مباشرة في المرمى، وأمسكها الحارس إيمليانو مارتينيز.

المنتخب الأرجنتيني استغل الدقائق الخمس التي احتسبها الحكم كوقت بدل ضائع لتهديد المرمى، وفي الدقيقة الأخيرة؛ لعب ماركوس أكونا كرة عرضية أبعدها الدفاع لركنية نفذها ميسي وأبعدها الدفاع مرة أخرى، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 67%، مقابل 33% لصالح منتخب المكسيك.

وتواصل الأداء الهجومي لصالح منتخب الأرجنتين في الشوط الثاني، في ظل تراجع دفاعي من منتخب المكسيك.

وسدد ميسي ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 50 اعتلت المرمى.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 64 بعدما تسلم الكرة على حدود منطقة جزاء المنتخب المكسيكي، وسدد الكرة بيسراه أرضية على يسار الحارس جيرمي أوتشوا، وسكنت الشباك.

وتقدم المنتخب المكسيكي للهجوم في الدقائق التالية من عمر الشوط لتسجيل هدف تعديل النتيجة والاحتفاظ بحظوظهم في التأهل للدور المقبل من البطولة.

فيما حاول لاعبو المنتخب الأرجنتيني تسجيل الهدف الثاني وتأمين انتصارهم.

وأضاف إنزو فيرنانديز، الهدف الثاني لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 86 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس.

واستمرت الخطورة الهجومية من لاعبي منتخب الأرجنتين على مرمى المكسيك في الدقائق التالية من عمر المباراة، لتسجيل الهدف الثالث وتعزيز مركزهم في فارق الأهداف والذي سيحسم ترتيب المجموعة.

واستحوذ منتخب الأرجنتين على مجريات اللعب بنسبة 62%، مقابل 38% لصالح منتخب المكسيك.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده لـ3 نقاط في وصافة المجموعة، فيما توقف رصيد المكسيك عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بالمجموعة التي يتصدرها المنتخب البولندي بـ4 نقاط، ويحتل بها المنتخب السعودي المركز الثالث بـ3 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين.

منتخب الارجنتين المكسيك كأس العالم قطر 2022 مباراة الارجنتين والمكسيك

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

طلاب الجامعات يزورون مشروعات «تطوير الريف»: «شاهدنا ملحمة تنموية غير مسبوقة»

مفتوح الآن.. تردد قناة الكاس extra one نايل سات مشاهدة كأس العالم

ضمن التحول الرقمي.. الكهرباء توفر 25 خدمة عبر المنصة الإلكترونية الموحدة

السيطرة على حريق داخل مستشفى الصدر بالعمرانية

جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب فى الطالبية

القمح الروسى أول سلعة فى البورصة المصرية للسلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

د. منى حلمى

كأس العالم فى قطر

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»