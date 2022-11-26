تعرف على موعد شهر رمضان 2023 وعدد أيام الإجازات خلاله

موعد شهر رمضان 2023 وعدد أيام الإجازات خلاله.. من الأمور التى تشغل اهتمام البعض، تزامنا مع اقتراب موعد حلول الشهر المبارك من خلال استخدام مؤشر البحث على «جوجل».

«الدستور» ترصد جميع المعلومات بخصوص موعد شهر رمضان 2023 من خلال التقرير التالي:

موعد شهر رمضان 2023 فلكيا

وحسب ما تناقلته الأخبار المتواردة حول موعد الشهر فلكيا فإنه من المتوقع أن قد يكون موعد شهر رمضان 2023 يوم الخميس الموافق الـ23 من شهر مارس من عام 2023، أي ما يتبقى من 181 يوما على موعد شهر رمضان 1444 هجريًا.

ومن جانبه أوضح معهد البحوث الفلكية من خلال منشور على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى أن هلال الشهر الكريم يتم ولادته بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444 هجريا الموافق الـ21 من مارس 2023 ما يعرف ـ "يوم الرؤية".

موعد شهر رمضان 2023-1444

وأشار المعهد خلال صفحته بمواقع التواصل إلى أنه يكون يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 يكون المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان 2023 م 1444هـ فلكيا هو يوم الخميس الموافق 23 مارس، وذلك في حالة توافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان يوم 29 شعبان والذي يوافق الثلاثاء 21 مارس، فيكون ثبوت رؤية هلال رمضان ما أول يوم الأربعاء 22 مارس، أو عدم ثبوت الهلال ما يعني أن شهر شعبان 30 يوما وأن غرة رمضان الخميس 22 مارس 2023.

معلومات عن التقويم الهجرى

التقويم الهجرى له العديد من الأسماء ومنها التقويم الإسلامى والتقويم القمرى، وهو ما تتبعه السعودية تقويم رسمى للدولة وهو يعتمد على دورة القمر.

ويعود الفضل للخليفة عمر بن الخطاب لإنشاء التقويم الإسلامى بجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول "24 سبتمبر عام 622" مرجعًا لأول سنة فيه.ولذا تم تسميته بالتقويم الهجرى .

ولشهر رمضان 2023 1444هجريا العديد من الإجازات:

8 أيام إجازة أسبوعية ويوم إجازة رسمية.

يحتوى شهر رمضان على ثمانى أيام إجازة اسبوعية وهي:

يوم الجمعة 24 مارس والسبت 25 مارس.

- يوم الجمعة 31 مارس ويوم السبت 1 أبريل .

- يوم الجمعة 7 أبريل والسبت 8 أبريل .

- يوم الجمعة 14 أبريل والسبت 15 أبريل

يوم واحد إجازة «شم النسيم».