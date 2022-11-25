مواعيد الإجازات الرسمية 2023 للعاملين فى القطاعين العام والخاص للدولة

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 للعاملين فى القطاعى العام والخاص للدولة من المواضيع التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، عبر محرك البحث الأشهر “جوجل”.

“الدستور” يرصد تفاصيل الإجازات الرسمية 2023 خلال التقرير التالى..

الاجازات الرسمية 2023 للعاملين بالقطاعين

عيد الشرطة:

الأربعاء 25 يناير: عيد الشرطة.

عيد شم النسيم:

الاثنين 17 أبريل: عيد شم النسيم.

تحرير سيناء

الثلاثاء 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

عيد العمال:

الاثنين 1 مايو: عيد العمال.

30 يونيو:

الجمعة 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

عيد الثورة:

الأحد 23 يوليو: عيد الثورة.

حرب أكتوبر:

الجمعة 6 أكتوبر: ذكرى حرب أكتوبر.

وهنالك بعض الإجازات الدينية منها..

عيد الميلاد:

السبت 7 يناير: عيد الميلاد القبطي.

عيد الفصح:

الأحد 16 أبريل: عيد الفصح القبطي.

إجازة عيد الفطر 2023 :

يوافق موعد عيد الفطر المبارك 2023 في يومي الجمعة والسبت 21 و22 أبريل.

إجازة عيد الأضحى 2023

توافق إجازة عيد الأضحى 2023 يوم الثلاثاء 27 يونيو على مدار ثلاثة أيام تنتهى الخميس 29 يونيو ويكون الجمعة إجازة رسمية والسبت في بعض الجهات حسب طبيعة العمل.

موعد عيد الأضحى المبارك 2023

رجحت مسئولون فى المملكة العربية السعودية إنه من الأرجح أن يكون عيد الأضحى الأربعاء يوافق الأربعاء 28يونيو وهو أول أيام العيد ويوم السبت الموافق 1 من شهر يوليو اليوم الرابع من أيام عيد الأضحى والاخير، على أن تكون وفقة عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 27 من شهر يونيو 2023.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

القطاع العام يحصل على ثلاث أيام بالإضافة لأيام العطلة الاسبوعية وهى الجمعة والسبت بينما القطاع الخاص يحصل على أربع ايام غاضفة ليوم لاجمعة وبالتالى تكون مجمل ايام الأجازة هى 5 أيام تبدأ من يوم الوقفة وحتى انتهاء رابع يوم للعيد .

رأس السنة الهجرية:

إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأربعاء 19 يوليو.

المولد النبوى:

إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 27 سبتمبر.

موعد أجازة المدارس فى 2023

من المعلن عنه من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للخريطة الزمنية التى أعدتها الوزارة يوم الأحد 14 يناير وحتى منتصف فبراير 2023 وتبدأ أجازة نصف العام وبذلك يكون المدة الدراسية هى 98 يوما خلاف الاجازات الرسمية والأسبوعية.

بينما تبدأ أجازة نهاية العام الدراسى 2023 فى 9 يوليو 2023 وذلك حتى الإعلان عن بداية العام الدراسى الجديد ل 2023