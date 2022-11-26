«حقوق السادات» تنظم ندوة تثقيفية للطلاب بعنوان «يوميات نائب فى البرلمان»

نظمت كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، ندوة تثقيفية للطلاب بعنوان "يوميات نائب فى البرلمان" وذلك تحت رعاية عميد الكلية الدكتورة سحر عبدالستار إمام، وذلك في إطار حرص الكلية على نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب والإلمام بآليات العمل البرلماني بحضور الدكتور شريف علي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وسط حضور لافت من الطلاب، حيث استضافت الكلية النائب أحمد حجازى، والنائبة رحاب الغول.



بدأت الندوة بكلمة عميد الكلية للترحيب بالضيوف، وإلقاء الضوء على أهمية وقوة البرلمان المصرى فى التشريع واستقرار الحياة السياسية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وتحدث النائب «أحمد حجازى» موضحاً للحضور الدور التاريخى ومدى أصالة البرلمان المصرى وذكر اختصاصات مجلس النواب.



وقامت النائبة «رحاب الغول» بتوضيح دور المرأة فى الحياة البرلمانية وتأكيد السياسات العامة للدولة المصرية بعدم التمييز والمساواة بين الرجل والمرأة فى شتى الحقوق السياسية والاجتماعية.

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