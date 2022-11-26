السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مجلس إدارة مشروع البتلو يوافق على اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين

جريدة الدستور
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قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن المشروع القومي للبتلو شهد توقيع بروتوكول بين الوزارة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبنك الزراعي؛ لاستيراد رءوس محسنة وراثيًا عالية الإنتاجية وسريعة النمو، تعادل معدلات الإنتاج والنمو فيها معدلات النمو في حيواناتنا المحلية.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، أنه «في هذا العام تم إضافة بنك العجول عالية الإنتاجية ثنائية الغرض، لتوفير المزيد من الإنتاج وتوفير فرص العمل للسوق المصرية، كما جرى اعتماد 16 مليون جنيه للمستفيدين من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالي 217 رأسا».

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: «للاستفادة من الـ217 رأسا، يجب أن يتوجه الراغب في الاستفادة إلى أقرب فرع بنك زراعي موجود في القرية أو المركز أو مديرية زراعة، ويتم التواصل مباشرة مع قطاع الثروة الحيوانية والداجنة إلكترونيا عبر أرقام الواتس آب 01558626681، وفورًا تتعامل اللجنة معه، حيث إنها مشكّلة من القطاع والهيئة العامة للخدمات البيطرية، للتأكد من وجود حظيرة مناسبة للإيواء والتسمين، بعدها يتم تخصيص عدد الرءوس الراغب فيها ثم تكثيف المتابعات الميدانية عليه بعد ذلك».

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