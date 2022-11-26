استعدادات أمنية مكثفة لتأمين لقاء الزمالك والمصرى فى الكأس

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين مباراة الزمالك مع المصرى البورسعيدى فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، باستاد برج العرب، في مواجهة صعبة للطرفين الساعة الخامسة 5 مساء اليوم.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة ودخول الجماهير وطاقم التحكيم وتأمين ممرات اللاعبين.

ويغيب عن الزمالك، اليوم، البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للفريق، الذي سافر مؤخرًا إلى بلاده من أجل حضور جنازة نجل زوجته، بالإضافة لأكثر من لاعب، على رأسهم التونسى سيف الدين الجزيرى، المتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم، بالإضافة لأحمد فتوح ومحمود حمدى الونش ونبيل عماد دونجا للإصابة، وسامسون أنيكولا لتعذر وصوله في الوقت المناسب.