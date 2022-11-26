برلمانى يستنكر بيان البرلمان الأوروبى: اعتمد على بيانات وأرقام مغلوطة

أعلن النائب شحاتة أبوزيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رفضه لجميع محاولات التدخل في الشأن المصري، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر يمثل اعتداء صارخًا على الشئون الداخلية.

وأضاف أبوزيد، في بيانٍ له، أن بيان البرلمان الأوروبي حمل العديد من المغالطات التي تنم عن مساعٍ لتحقيق أغراض خبيثة تقف وراءها منظمات مشبوهة، معقبًا: «البيان اعتمد على معلومات خاطئة وأرقام مغلوطة، والتي تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس على دراية كافية بما يحدث داخل الدولة المصرية».

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي يعكس نظرة متحيزة حيال حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر، حيث إن البيان زعم تنفيذ عقوبة الإعدام للأطفال، والحقيقة أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وليس كما ادّعى البيان أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتى الآن.

وتابع أبوزيد: «القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان»، مضيفًا: «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان أصبح هدفًا وطنيًا لدى القيادة المصرية»، لافتًا إلى أنه ليس هناك شيء في مصر يريد أحد إخفاءه، فهناك آليات لتفعيل القانون.