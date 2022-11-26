السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يستنكر بيان البرلمان الأوروبى: اعتمد على بيانات وأرقام مغلوطة

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد
ads

أعلن النائب شحاتة أبوزيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رفضه لجميع محاولات التدخل في الشأن المصري، مؤكدًا أن بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر يمثل اعتداء صارخًا على الشئون الداخلية.

وأضاف أبوزيد، في بيانٍ له، أن بيان البرلمان الأوروبي حمل العديد من المغالطات التي تنم عن مساعٍ لتحقيق أغراض خبيثة تقف وراءها منظمات مشبوهة، معقبًا: «البيان اعتمد على معلومات خاطئة وأرقام مغلوطة، والتي تعكس أن البرلمان الأوروبي ليس على دراية كافية بما يحدث داخل الدولة المصرية».

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن بيان البرلمان الأوروبي يعكس نظرة متحيزة حيال حقيقة الأوضاع الداخلية في مصر، حيث إن البيان زعم تنفيذ عقوبة الإعدام للأطفال، والحقيقة أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقًا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال، كما أنه تم إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وليس كما ادّعى البيان أن مصر تعيش تحت الطوارئ حتى الآن.

وتابع أبوزيد: «القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان»، مضيفًا: «الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان أصبح هدفًا وطنيًا لدى القيادة المصرية»، لافتًا إلى أنه ليس هناك شيء في مصر يريد أحد إخفاءه، فهناك آليات لتفعيل القانون.

النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة البرلمان الاوروبى حقوق الانسان الشئون الداخلية الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

انضمام أكثر من 135 ألف شركة إلى «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن

هل ستتأثر مصر بسيول السعودية؟.. خبراء الأرصاد يجيبون

الداخلية تضبط 21 بندقية فى حملات أمنية بالقليوبية

مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 56 يومًا

الداخلية تضبط عصابة تزور الأوراق الرسمية فى الإسكندرية

أب يطلق زوجته في حفل زفاف ابنته ويكسر قلبها في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»