الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات «كورونا»

سجلت الصين رقما قياسيا في عدد الحالات المكتشفة الجديدة لفيروس كورونا، بعد رصد 35183 إصابة جديدة في البلاد.

وقالت لجنة الصحة الصينية، إنه تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في محافظة جواندونج "1016 حالة بأعراض، و7406 حالات بدون أعراض"، حيث يجري هناك بناء مركز جديد للحجر الصحي بسعة 80 ألف سرير، وكذلك في بكين "587 إصابة بأعراض و2009 إصابات بدون أعراض" ، وفي مدينة تشونجتشينج الكبيرة "202 حالة بأعراض و7522 حالة بدون أعراض".

ولفتت لجنة الصحة الصينية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة، أي 31709 حالات بدون أي أعراض "منها 31504 إصابات محلية، و205 إصابات مستوردة"، كما توجد أعراض المرض لدى 3474 شخصا "3405 إصابات محلية و69 إصابة مستوردة".

ونوهت بأنه بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالأعراض في الصين منذ بداية الجائحة 304093 حالة إصابة، فيما يبلغ عدد الوفيات 5232 حالة. ويتم النظر في حالات الفيروس غير المصحوبة بأعراض في الصين بشكل منفصل، ولا توجد إحصاءات عنها طوال فترة الجائحة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "يانتشينباي" الإخباري الصيني بأن الصين تقوم ببناء مركز حجر صحي بسعة 80 ألف سرير في مدينة غوانزو بمحافظة غوانغدونغ بجنوب البلاد.

وأضاف الموقع أن بناء مركز "نانشا" للحجر الصحي يجري في التجمع السكني فانسينشا بالمحافظة، موضحا أن اختيار هذه المنطقة تم نظرا لأنها منطقة مسطحة ومناسبة للبناء، فلا توجد حولها أحياء سكنية، في حين يستغرق الوصول من وسط مدينة غوانزو إلى المركز بالسيارة حوالي ساعة واحدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 815 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 530 مترا مربعا. ووفق مشروع البناء سيضم المركز 21870 غرفة مخصصة للحجر الصحي. وبعد انتهاء أعمال البناء ستتسع هذه الغرف لما يصل إلى 80 ألف شخص في آن واحد.

وحتى 23 نوفمبر الجاري كان هناك في مدينة غوانزو 1120 سريرا للعاملين الطبيين، ومبنيان بهما 96 مكتبا، بالإضافة إلى 1300 غرفة للحجر الصحي جاهزة للعمل.