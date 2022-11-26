السبت 26 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات «كورونا»

الصين
الصين
ads

سجلت الصين رقما قياسيا في عدد الحالات المكتشفة الجديدة لفيروس كورونا، بعد رصد 35183 إصابة جديدة في البلاد.

وقالت  لجنة الصحة الصينية، إنه تم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة في محافظة جواندونج "1016 حالة بأعراض، و7406 حالات بدون أعراض"، حيث يجري هناك بناء مركز جديد للحجر الصحي بسعة 80 ألف سرير، وكذلك في بكين "587 إصابة بأعراض و2009 إصابات بدون أعراض" ، وفي مدينة تشونجتشينج الكبيرة "202 حالة بأعراض و7522 حالة بدون أعراض".

ولفتت لجنة الصحة الصينية، إلى أن معظم الإصابات الجديدة، أي 31709 حالات بدون أي أعراض "منها 31504 إصابات محلية، و205 إصابات مستوردة"، كما توجد أعراض المرض لدى 3474 شخصا "3405 إصابات محلية و69 إصابة مستوردة".

ونوهت بأنه بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالأعراض في الصين منذ بداية الجائحة 304093 حالة إصابة، فيما يبلغ عدد الوفيات 5232 حالة. ويتم النظر في حالات الفيروس غير المصحوبة بأعراض في الصين بشكل منفصل، ولا توجد إحصاءات عنها طوال فترة الجائحة.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "يانتشينباي" الإخباري الصيني بأن الصين تقوم ببناء مركز حجر صحي بسعة 80 ألف سرير في مدينة غوانزو بمحافظة غوانغدونغ بجنوب البلاد.

وأضاف الموقع أن بناء مركز "نانشا" للحجر الصحي يجري في التجمع السكني فانسينشا بالمحافظة، موضحا أن اختيار هذه المنطقة تم نظرا لأنها منطقة مسطحة ومناسبة للبناء، فلا توجد حولها أحياء سكنية، في حين يستغرق الوصول من وسط مدينة غوانزو إلى المركز بالسيارة حوالي ساعة واحدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 815 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 530 مترا مربعا. ووفق مشروع البناء سيضم المركز 21870 غرفة مخصصة للحجر الصحي. وبعد انتهاء أعمال البناء ستتسع هذه الغرف لما يصل إلى 80 ألف شخص في آن واحد.

وحتى 23 نوفمبر الجاري كان هناك في مدينة غوانزو 1120 سريرا للعاملين الطبيين، ومبنيان بهما 96 مكتبا، بالإضافة إلى 1300 غرفة للحجر الصحي جاهزة للعمل.

 

الصين صد 35183 إصابة جديدة فيروس كورونا لجنة الصحة الصينية محافظة غواندونغ مركز جديد للحجر الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تقرير هندي: مصر بوابة للأسواق الإفريقية

الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات «كورونا»

البابا تواضروس يترأس صلوات قداس رسامة كهنة جدد بدير الأنبا بيشوي (بث مباشر)

أديرة تغلق أبوابها تزامنا مع بدء صوم الميلاد المجيد

إيلون ماسك يدعم حاكم فلوريدا للترشح لرئاسة أمريكا في 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «١»

سارة شريف

مُعضلة أمنية

د.كريمة الحفناوى

تفاقم العنف ضد المرأة

لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة

الانتعاش الاقتصادى الصينى يضخ زخمًا إيجابيًا للعالم

ماجد حبته

مصر ومجموعة العشرين

د. محمد عفيفي

الأقلية العربية فى إيران

ماجد حبته

قناة السويس.. قفزة جديدة

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»