من بينها احتفالية «سلام مربع» بجزويت القاهرة.. أمسيات فنية وثقافية

“سلام مربع” عنوان الاحتفالية التي تنظمها جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، بمقرها الكائن في شارع المهراني من الفجالة، في الثانية عشرة ظهر اليوم، بالتعاون مع مؤسسة كيان الثقافية.

وتأتي الاحتفالية بالتزامن مع انطلاق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. وتتضمن الاحتفالية، تسليط الضوء علي الحملة وأهدافها، وقضية تمكين المرأة ومواجهة العنف الذي تتعرض له النساء. كما تتضمن الاحتفالية عروض فنية علي مسرح ناصيبيان للتأكيد علي أهداف الحملة .

في سياق متصل، وضمن عروض نادي سينما جزويت القاهرة، يعرض في السادسة مساء، الفيلم الروائي الروسي الطويل، والفائز بجائزة التحكيم الخاصة بمهرجان كان السينمائي الدولي، فيلم “Love less”، وهو من إنتاج عام 2017، و إخراج أندري زفياجنسيف.

ــ افتتاح المعرض الجماعي “حكاوي حارتنا”

وفي السابعة مساء اليوم أيضا، يحتضن جاليري المشربية، للفن التشكيلي بالمهندسين، افتتاح المعرض الجماعي، والذي يقام تحت عنوان “حكاوي حارتنا”، ويستمر المعرض لمدة أسبوعين.

ويشارك في المعرض كل من الفنانين: حسام حسين “نحت”، “حسين ديهون ”تصوير"، وعبد الخالق حسين “تصوير”.

ــ “رحلة يوسف” في مركز الثقافة السينمائية

وفي السادسة مساء، تحتضن جمعية الفيلم، بمقرها الكائن بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف بوسط القاهرة، فيلم المخرج والمؤلف السوري، جود سعيد، والذي كان قد شارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته المنصرمة قبل أيام، تحت عنوان “رحلة يوسف .. المنسيون”، ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله مع الحضور يقدمها الناقد الدكتور وليد سيف.

وتدور أحداث فيلم “رحلة يوسف .. المنسيون”، حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب، دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

ــ الصالون الإبداعي بمكتبة المستقبل

وفي الثانية عشرة ظهرا، تعقد بمكتبة المستقبل، بمقرها الكائن بشارع جسر السويس بجوار سنترال مصر الجديدة، الأمسية السادسة، ضمن أمسيات الصالون الإبداعي، والذي تنظمها المكتبة بالتعاون مع قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس. وتعقد تحت عنوان "إشكاليات الترجمة وقضايا تعليم اللغات".

ويشارك في اللقاء كلا من: الأساتذة الدكاترة: رانيا الوردي أستاذ اللغة الألمانية المساعد، آمال طايع مدرس اللغويات بقسم اللغة الإنجليزية، أنور بدوي مدرس اللغويات بقسم اللغة العربية، يدير الندوة دكتور محمد الطاهر أستاذ العلوم اللغوية المساعد بكلية التربية بجامعة عين شمس.

و يتناول اللقاء محاور: اللغة والوظيفة المجتمعية والهوية الثقافية. إشكاليات الترجمة ونقل النصوص اللغوية ومناهجه.الانغماس اللغوي والتلاقي الفكري في تعليم اللغات. الاقتراض اللغوي بين اللغات: تجديد أم تغريب؟ تعليم اللغة الثانية: المنطلقات والأسس والمحددات والمناهج.

ــ ملحمة النصر والعشق بمكتبة مصر الجديدة

وفي الخامسة مساء، تعقد بمكتبة مصر الجديدة العامة، بمقرها الكائن بشارع العروبة، حفل توقيع ومناقشة رواية “حسن وحرية .. ملحمة النصر والعشق”، عن ملحمة نصر أكتوبر العظيمة، والرواية من تأليف الكاتبة مريم توفيق.

كما تعقد بمكتبة مصر العامة بالجيزة، في الرابعة عصرا، ندوة مفتوحة بعنوان “الفن والحفاظ علي الهوية الوطنية”، بمشاركة كل من الفنانين: سميرة عبد العزيز، سامح الصريطي، طارق الدسوقي، محمد هاني، وأيمن عدلي.