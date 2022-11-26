مدرب فرنسا: لا نسعى للثأر من الدانمارك

يرى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أنهم لا يسعون على الإطلاق للثأر من الدانمارك في المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخبين غدا، مشيرا إلى أن منافسهم لا يحظى بالتقدير الكافي.

ويلتقي المنتخبان في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وفازت الدنمارك على فرنسا، في مباراتيهما بالنسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية على ملعبها وخارجه.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لقد قلت عدة مرات أن الدانمارك لا تحظى بالتقدير فيما يتعلق بقيمتها الحقيقية لقد تم التقليل من شأنهم كفريق".

وأضاف مدرب منتخب فرنسا: "نحن نتحدث عن فترة 4 أشهر فقط حيث هزمونا مرتين وجعلوا الحياة صعبة بالنسبة لنا".

وأضاف: "سيتعين علينا التأكد من أن الأمر ليس كذلك".

وواصل حديثه: “إنها ليست مسألة انتقام لأننا نعرف اللاعبين الدنماركيين ويعرفوننا، يمكنهم تغيير الخطة من مباراة إلى أخرى وهذا يمكن أن يعطينا أنواعًا مختلفة من الصعوبات”.

