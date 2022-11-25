السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

مدرب الدنمارك: لا نخشى مبابى.. ونستطيع تحقيق نتيجة جيدة أمام فرنسا

مدرب الدانمارك
مدرب الدانمارك
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شدد كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي لكرة القدم على أنه لا يخشى كيليان مبابي ولكنه اعترف بأنه لا يوجد الكثير من الحلول لإيقاف مهاجم المنتخب الفرنسي.

وسجل مبابي في المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره الأسترالي 4 / 1 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء الماضي.

وتعادل المنتخب الدنماركي مع نظيره التونسي سلبيا، ومع ذلك فإن الحفاظ على نظافة الشباك أمام حامل اللقب قد يكون من الصعب تحقيقه في مباراة الغد.

وبسؤاله عما إذا كان خائفا من فكرة محاولة إيقاف مبابي، أجاب هيولماند "أعتقد أنه ليس من الجيد أن تخاف. لدينا خطط لإيقافه. عندما التقينا في سبتمبر الماضي كانت لدينا خطة جيدة، وهيكل جيد. أتيحت أمامه فرصتان أو ثلاثة، مهما كانت لديك خطط لإيقاف اللاعبين الكبار، لا يمكنك أن تتفوق عليهم دائما".

وأضاف: "قمنا بالعديد من التحليلات في محاولة لتقليص تأثيره، لا نريده أن يظهر الموهبة التي يمتلكها".

ويأمل هيولماند أن تساعد بعض المعرفة الداخلية في إيقاف تهديد المنتخب الفرنسي، حيث يلعب سيمون كاير قائد المنتخب الدنماركي مع أوليفيه جيرو في فريق ميلان الإيطالي.

وأضاف: "أتمنى أن يمنحنا هذا أفضلية. لاعب مثل جيرو جيد للغاية فيما يفعله. من الرائع رؤية العديد من المهاجمين في المراحل الأخيرة من مسيرتهم يظهرون كيف يتحركون داخل منطقة الجزاء، يظهرون كيف يمكن أن يشكلوا خطورة في تمركزهم ويظهرون كيف ينهون الهجمات داخل منطقة الجزاء".

وأكد: "جيرو أفضل حاليا مما كان عليه في السابق، إنه لاعب خطير للغاية. سيكون يعرفه جيدا، وكنا نتحدث عن بعض التفاصيل الصغيرة".

كاسبر هيولماند منتخب الدانمارك منتخب فرنسا كيليان مبابي

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