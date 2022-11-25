بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن عدة مناطق غرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع المياه، بعدة مناطق بغرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، بسبب حدوث كسر مفاجئ، بأحد الخطوط الناقلة للمياه لمنطقة العجمي.

وأشارت الشركة في بيان عاجل لها، إلى أنه نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الناقلة للمياه لمنطقة العجمي قطر(700مم) بمنطقة الدخيلة، فإنه سيكون هناك ضعف للمياه ببعض المناطق بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

وأوضحت أن الأماكن التي سوف تتعرض لضعف وانقطاع وضعف المياه هي: (الدخيلة-البيطاش- الهانوفيل حتى الكيلو 21)، موضحة أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

وتهيب الشركة من المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، فضلًا عن إمكانية تواصل المواطنين من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو من خلال خدمة الواتس أب على رقم 01210767877.