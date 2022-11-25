موعد تسليم الوحدات السكنية للحاجزين فى العاصمة الإدارية الجديدة

قال المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم تخصيص 3 آلاف وحدة سكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالوزارات داخل الحى السكنى r3 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار خلال حواره مع الإعلامية الدكتورة منى العمدة، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة، المذاع على قناة النهار، إلى أنه وفقا للتوجيهات سيتم تسليم الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية لحاجزيها، خلال شهر مارس المقبل.

وعن مستوى التشطيب بالأحياء السكنية في العاصمة الإدارية، قال الشربيني: "نقدم مستوى تشطيب فاخرا للغاية ومميزا لكل أنماط الوحدات لكافة المساحات ونقدم وحدات بمختلف المساحات بدءا من 80 مترا حتى مساحة 300 متر لوحدة سكنية واحدة، حيث إن هناك قاعدة سكنية يكون لديها طلب على الوحدات السكنية الكبيرة.

ولفت إلى أن أعمدة الإنارة بالأحياء السكنية تتماشى مع الطابع الكلاسيكى الخاص بالحي، وهناك أعمدة إنارة ذكية ومنظومة كاملة للمرافق الذكية في الحي.

وأردف: "قطعنا شوطا طويلا في أعمال المرافق ووصلنا لنسبة تنفيذ ما يقرب من 50%، وأعمال الطرق وصلت إلى 60%، وانتهينا من المرحلة الأولى من الخرسانات بالكامل، وجار أعمال التشطيبات للوحدات داخليا وخارجيا ووصلنا لنسبة تنفيذ 40%، لافتا إلى أن منظومة جمع المخلفات من المشروع مميزة للغاية، وهناك إعادة تدوير للمخلفات من خلال عمليات الفرز.