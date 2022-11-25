تعرف على موعد حفل علي الهلباوي بساقية الصاوي

يستعد الفنان علي الهلباوي لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي، يوم 15 ديسمبر المقبل، وكان من المقرر إحياء الحفل يوم 11 نوفمبر الماضي.

ويتضمن الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتي، عارف، قل لمن، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

كان الهلباوي ينشد في الإذاعة المدرسية، بدأ الغناء وعمره 17 عاما في فرقة “الهلباوي” ثم انفصل تدريجيا عنها حتى أصدر ألبومه الخاص الذي يضم مجموعة من الأعمال التي تمزج بين الغناء والإنشاد، شارك في فيلم الميكروفون وقام بغناء أشهر أغانيه “مرسال لحبيبتي” ومسلسل طاقة نور وفيلم الليلة الكبيرة، من أشهر أعماله من الابتهالات والقصائد الصوفية: “قل للمليحة، ابعتلي جواب، رسالة وقصيدة، واسع الملكوت، ومرسال لحبيبتي”، انضم إلى مجلس إدارة نقابة الإنشاد الديني بمصر.

وكان على الهلباوي، قد قال إنه نشأ في بيئة صوفية بفضل والده المنشد الدينى محمد الهلباوي، مرجعا الفضل إليه في إتقانه لتلك المهنة واستغلال موهبته التي ما زال يسعى نحو تطويرها حتى الآن "أنا عامل المعادلة بين الإنشاد والغناء والترانيم القبطية، والإسلام فيه أغاني عاطفية ولكن ميكونش فيها إسفاف في الكلام".

وأضاف علي الهلباوي خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر" الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه قدم أغنية "دويتو" مع المطرب أحمد سعد خلال شهر رمضان الماضى، وأغنية أخرى مع عدد من الشباب "إحنا هنقدم للناس حاجة جيدة لأن الشارع فيه حاجات كتير، وبنسعى إننا نقدم حاجة محترمة".

وأشار إلى أنه بالنسبة لعدد من مغنيي المهرجانات الذين يعلمهم الجميع، ولديهم مشكلة في الأصوات، فيجب عليهم الغناء بشكل الراب، ويحصلون على ترخيص من نقابة المهن الموسيقية بذلك، ولا يصدرون أيا من أغانيهم للجماهير إلا بعد الحصول على تصريح من نقابة المهن الموسيقية.