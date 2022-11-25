الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول قبض مرتبات ديسمبر 2022

مرتبات
مرتبات
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كُثِّفت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن جدول قبض مرتبات ديسمبر 2022، بشكل متكرر عبر محركات البحث المُختلفة على الإنترنت والسوشيال ميديا، إذ تساءل الكثير من الموظفين والعمال بالحكومة والقطاعات الخاصة، عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر، وجاءت ضمن اهتمامهم.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

بزيادة جديدة 300 جنيه.. مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

ورصد موقع البحث العالمي والأكثر شهرة «جوجل»، عمليات بحثية متكررة عن جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022، لا سيما في الساعات القليلة الماضية، وذلك من كافة أنحاء الجمهورية.

جدول قبض مرتبات ديسمبر 2022 

 

نظرًا للبحث الزائد عن مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر المقبل 2022، من قِبل الكثير من الموظفين والعمال بالحكومة والقطاعات الخاصة، خاصة بعد تخفيض المالية موعد الصرف ليومين بدلاً من ثلاثة أيام.. يستعرض «الدستور» ضمن سلسلة الخدمية التي يقدمها لقرائه على مدارس الساعة عبر بوابته الإلكترونية ومواقعه على التواصل الاجتماعي كافة التفاصيل الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر.

ويرغب الموظفون والعاملون بالحكومات والقطاع الخاص والهيئات، معرفة جدول مرتبات شهر ديسمبر 2022، وموعد صرفها من قبل وزارة المالية، لكافة قطاعات الدولة وفق خطة الصرف المُعلنة.

 

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022

كانت وزارة المالية، قد أعلنت منذُ أيام، عن صرف مرتبات شهر ديسمبر قبل يوم من الموعد المحدد للصرف المرتبات، ويتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر ويوم الخميس الموافق 22 ديسمبر.

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وقسمت وزارة المالية الوزارات والهيئات إلى يومين، حيث يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2023 ويوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2023.

 

صرف مرتبات شهر ديسمبر وفقًا للتعديلات الجديدة

وكان من المفترض أن يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر على 3 أيام تم تخفيضهم إلى يومين.

 

كما بدأ أمس الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في القطاع الخاص والعام ويستمر صرف المرتبات حتى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022، وذلك في 66 وزارة وهيئة حكومية، ويتم صرف باقي مرتبات الموظفين في أيام الاثنين الموافق 28 نوفمبر ويوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر ويوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر.

 

وتصرف الوزارات والهيئات التالية (وزارة الثقافة، مجلس النواب، وزارة الآثار، وزارة الاتصالات، وزارة القوى العاملة، وزارة السياحة، وزارة البترول، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الداخلية، وزارة الصحة)، مرتبات شهر نوفمبر اليوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.

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جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر 2022 صرف مرتبات شهر ديسمبر 2022 صرف مرتبات شهر ديسمبر مرتبات شهر ديسمبر قبض مرتبات ديسمبر 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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