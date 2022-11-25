محافظ الإسكندرية يكلف مديرية الطرق ورؤساء الأحياء بإنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بقيادة المهندسة أمل محمود ورؤساء الأحياء، بالمتابعة اليومية والمستمرة لأعمال الرصف بجميع الأحياء لرفع العبء عن كاهل الأهالي وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشدداً على الاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها، وزاورها. في إطار متابعة نبض الشارع والاستجابة الفورية إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وأوضح «الشريف» أنه تم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات إحلال وتجديد كابلات كهربائية أرضية لتغذية منطقة شارع جبل الزيتون مع شارع مسجد البرديني أمام مستشفى المواساة الطبي وشارع الأمان من شارع ابن سهلان بنطاق حي غرب، كما تم التمهيد ووضع طبقة أساس لإعادة الشيء لأصله أمام نقطة شرطة جنوب المتراس مع شارع ٩ بمنطقة نجع العرب، وذلك بعد إنهاء أعمال مشروع للشركة المصرية للاتصالات لرفع جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة، كما كلف المحافظ رئيس حي غرب المهندسة سحر شعبان بالتنسيق مع الجهات المختصة لسرعة إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله بشوارع الحي.

وكلف الشريف رئيس حي منتزه أول اللواء محمد عبد الله سحلول، بمتابعة أعمال إعادة الشىء لأصله بشارع بن سلامة بمنطقة دربالة بعد إصلاح كسر خط الصرف، حيث كثرت شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بالشارع، وتم عمل حواجز لمنطقة الهبوط بعد التنسيق مع شركة الصرف الصحي ومديرية الطرق لرد الشئ لأصله وتيسير الحركة المرورية بالشارع.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية، رؤساء الاحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.

وشن حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية برئاسة أحمد عبد المجيد حملة مكبرة لإيقاف وإزالة أي أعمال البناء المخالف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، استهدفت الحملة أعمال بناء خلف مخازن العلا عبارة عن صب أعمدة الدور الأول علوي وشدة خشبية تم فكها بالكامل والتحفظ على كمية من الأخشاب والأسمنت، وكذا أعمال خلف مخازن العلا آخر شارع تيمور عبارة عن بناء أسوار تم إزالة جميع المخالفات بالكامل، فضلا عن فك شدة خشبية سملات بشارع مستشفى الكلي منطقة خورشيد بالطريق الزراعي بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفة بالعقار الكائن مدخل ابيس الثانية والتحفظ على ٢ طن من الأسمنت، واتخاذ جميع الإجراءات القانوينة تجاه المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء مخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة تجاه أي مخالف.