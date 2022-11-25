وزيرة الهجرة تفتتح معرض «عقارات النيل» في الرياض

افتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل"، وتنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري ويستمر من الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

جاء الافتتاح بحضور السفير أحمد فاروق، سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وعدد كبير من مسئولي كبري الشركات العقارية المشاركة بالمعرض.

وقالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المعرض يمثل واجهة مشرفة لجذب الاستثمارات إلى مصر، سواء كانت استثمارات المصريين بالخارج أم استثمارات الأشقاء في المملكة، مشيدة بما يتضمنه المعرض من جهود للترويج للمشروعات المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة وكافة المدن الجديدة، بما فيها محافظات الصعيد والوجه البحري، والمنتجعات السياحية ومدن الجيل الرابع في عدد من المناطق المتميزة، بجانب المجمعات الصناعية في أنحاء مصر، وهو ما يمثل فرصة عظيمة للاستثمار فيها مع ما تشهده مصر من تسهيلات للمستثمرين وتقديم مختلف المحفزات لتشجيعهم.

وأشادت وزيرة الهجرة بجهود القائمين على المعرض من المصريين والأشقاء وحرصهم على إبراز الجهود المصرية في تحقيق نهضة عقارية وإطلاق مشروعات ضخمة، صممت وفقا لأحدث المواصفات العالمية، وتراعى كل الاشتراطات الصحية والبيئية التي حرصت عليها مصر في كل المدن الجديدة.

وأكدت الوزيرة أن المعارض العقارية تحقق نجاحًا كبيرًا وإقبالًا من المصريين بالخارج وأهلنا في المملكة، مشيرة إلى أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالترويج للمدن الجديدة والمشروعات القومية التي أصبحت من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة، وحتى يطّلع المصريون في الخارج والمجتمعات الأجنبية التي يعيشون بها على ما وصلت إليه مصر من تقدم وتنمية وازدهار في وقت قياسي.

ومن ناحيته، أوضح الدكتور باسم كليلة، رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المؤتمرات والمعارض -الشركة المنظمة لمعرض عقارات النيل-، أن الشركة تطلق دورة جديدة من معرض "عقارات النيل" بالمملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورات الثلاثة التي تم إقامتها بالمملكة خلال العام الجاري حيث تم إقامة دورتين بالرياض ودورة بجدة في 2022، مشيرا إلى تنامي طلبات العملاء بالمملكة العربية السعودية سواء من المصريين المقيمين بالمملكة أو الأشقاء السعوديين، على العقارات المصرية السكنية والخدمية وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة والسواحل وشرق القاهرة.

وأضاف كليلة أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المتواجدة بالنسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" مبيعات كبيرة خاصة مع العروض والتسهيلات المميزة التى تتنافس بها الشركات خلال المعرض، بجانب مشاركة ممثلي البنوك في الرد علي كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.

واستطاع معرض "عقارات النيل" دفع ملف تصدير العقارات المصرية بالخارج منذ انطلاقه عام 2017، حيث مكّن الشركات من عرض مشروعاتها في دول الخليج العربي بما ساهم فى تعريف شريحة كبيرة من العملاء بالخارج بالمشروعات والشركات المصرية كما ساهم التنظيم الجيد وحرص الشركة المنظمة على التعاقد مع الشركات الجادة فقط والالتزام بقوانين الدول المنظمة فى اكتساب ثقة العملاء خارج مصر.