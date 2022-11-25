الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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بصورة مع «فخر العرب الجديد».. جورجينا رودريجيز تتصدر الترند

جريدة الدستور
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تصدرت جورجينا رودريجيز، صديقة نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، ترند "جوجل" اليوم الجمعة، بعد تداول صور لها وهي في المدرجات خلال مباراة البرتغال وغانا بكأس العالم 2022 بقطر.

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتين لـ جورجينا رودريجيز، إحداهما كانت بإطلالة رياضية جريئة، حيث كانت أول الحضور في المدرجات لتشجيع حبيبها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وظهرت جورجينا بإطلالة اعتمدت فيها على الملابس الرياضية، لتتألق بتيشيرت البرتغال  الأحمر على بنطال جينز ونسقت عليه حزاما باللون الأسود، وحرصت جورجينا على اختيار تسريحة شعر عملية، فصففت شعرها لأعلى على شكل ذيل حصان، كما اختارت مكياجا لافتا بأحمر شفاه لونه أحمر.

وحرصت جورجينا على توثيق الحدث عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور «إنستجرام» ونشرت نتيجة مباراة البرتغال وغانا مهنئة حبيبها.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال حقق فوزا مثيرا على غانا بأهداف 3- 2، مساء أمس الخميس، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة بمونديال قطر.

الظهور الثانى لـ«جورجينا رودريجيز»

وكان الظهور الثاني لعارضة الأزياء وحبيبة اللاعب البرتغالي رونالدو، مع أحد المشجعين من منتخب غانا، حيث التقط المشجع صورة سيلفي معها، وأطلق على نفسه لقب «فخر العرب الجديد».

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جورجينا روديجيز التريند صورتين فخر العرب الجديد مونديال قطر

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