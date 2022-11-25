الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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على حسن: بعض التجار يرفعون أسعار السلع بنسبة 80%.. ويجب تجنب المغالاة

علي حسن
علي حسن
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وجّه الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، التحية لمحافظ الإسكندرية على مبادرة «في حب الإسكندرية» التي تم الإعلان عنها منذ عدة أسابيع، بالتنسيق مع سلاسل المحال الكبرى؛ لتوفير السلع الاستراتيجية الضرورية للمواطن بسعر أقل من سعر التكلفة في 192 فرعًا بجميع أنحاء الإسكندرية.

وقال حسن، خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» الجمعة، إن هناك بعض التجار يمارسون الجشع ويستغلون الظروف ويرفعون أسعار السلع على المواطنين، متابعًا: «لو الزيادة 20% هو عاوز يزود 80%، وهذا جشع».

وأضاف أن بعض التجار أيضًا يخزنون السلع، مؤكدًا أن هذا يضر بنا ويؤدي لارتفاع أسعار السلع بسبب نقصها، ومشيرًا إلى أن منافذ وزارة التموين متوافرة في المحافظات لبيع السلع بأسعار مخفضة.

وطالب حسن القطاع الخاص ببذل المزيد من الجهد بالتعاون مع المنافذ الحكومية والشركات المنتجة وعمل خصومات، متابعًا: «الربح يجب أن يكون معقولًا، ويجب أن نتجنب المغالاة في الأسعار».

وتابع: «الأسعار العالمية فعلًا زادت، الشحن أصبح 3 أضعاف للشاحنات القادمة من روسيا وأوكرانيا وهذه الأماكن»، موضحًا أن أسباب ذلك ارتفاع سعر البترول وتغير سعر الصرف.

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