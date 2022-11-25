حقيقة تعرض القاهرة لأمطار غزيرة اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وحقيقة تعرض القاهرة الكبرى اليوم لأمطار غزيرة، مؤكدة أن اليوم سيشهد استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي لطبقات الجو العليا مع استمرار تأثرنا بمنخفض على سطح البحر المتوسط وكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا بالبحر المتوسط، ستعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم.

محافظات تشهد فرص سقوط أمطار

أضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن فترات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وأيضًا فترات الليل، مشيرةً إلى أن الأجواء في فترات النهار معتدلة تمامًا على أغلب المناطق الشمالية، مثل السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وأجواء مائلة للحرارة نهارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت: "في فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس فإن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ والأجواء ستكون مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، كما سيشهد اليوم نشاطًا للرياح سرعاته بين 30 و40 كم على الساعة، وهو ما يرفع إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة، كما سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط".

وواصلت: "ارتفاع الأمواج سيكون بين 2 إلى 3 أمتار وغير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية، ومع وجود تكاثر للسحب المنخفضة سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار، والتي بدأت خلال الساعات الأولى من الصباح على السواحل الشمالية للبلاد، وأمطار اليوم ستكون متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، مرورًا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش".

وحول أمطار القاهرة، أكدت أن هناك مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ستشهد أمطارًا اليوم، ولكنها أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة من اليوم، ولا تؤثر على الأنشطة اليومية، لافتة إلى انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فرص الأمطار ستعود مرة أخرى في منتصف الأسبوع المقبل على محافظات الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر.