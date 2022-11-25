الجمعة 25 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا الزراعة والري يناقشان فرض غرامات تبديد المياه وتأهيل المساقي

وزيرا الرى والزراعة
وزيرا الرى والزراعة
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عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة و رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الوزيران على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين وضرورة الاستمرار في إنعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث، حيث تم الاتفاق على الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية، مع بحث آلية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر.

خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه. 

كما تم خلال الاجتماع مناقشة موقف عدد من المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها أو دراستها في ضوء خطة الدولة لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية، مثل تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة.

اجتماع اللجنة التنسيقية العليا استصلاح الأراضي التحول للري الحديث الدكتور هاني سويلم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المشروعات المشتركة الموارد المائية والري

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وائل لطفي

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