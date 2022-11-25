الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولى: مصر لديها حضارة فريدة تجذب 13 مليون سائح كل عام

أبو الهول
أبو الهول
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أكد تقرير دولي، أن مصر لديها تاريخ غني وحضارة فريدة من نوعها وكنوزها الأثرية تجذب 13 مليون سائح كل عام.

ووصف التقرير الذي نشرته مجلة "صالون بريفي" الترفيهية الدولية، مصر بأحد أغنى التواريخ في أي بلد في العالم، وأنها فريدة من نوعها، حيث إن هياكلها القديمة لا تزال مرئية بوضوح وسليمة ليراها الجميع، ويسافر حوالي 13 مليون شخص إلى الدولة الإفريقية كل عام، وهناك الكثير من الفنادق المصممة لجذب المسافرين الأكثر ثراءً.

وقال التقرير إذا لم تكن قد زرت مصر من قبل، فهناك الكثير من المعلومات عبر الإنترنت التي يمكنك لعبها أولاً لتتعرف على الثقافة والتاريخ. 

أكد التقرير، يحجز الكثير من الناس عطلات في مصر حتى يتمكنوا من تذوق ما هو عليه على الأرض هناك والشعور بالقرب من موطن الفراعنة.

وبصفتها دولة ترحب بعدد كبير من السياح كل عام، فإن مصر مستعدة جيدًا لتلبية احتياجات كبار المتدربين الذين يرغبون في تجربة أفضل الأشياء التي تقدمها البلاد، وهناك العديد من الفنادق من فئة الخمس نجوم للاختيار من بينها، كل منها يوفر جوًا فريدًا من الصعب العثور عليه في أي مكان آخر في العالم.

وذكر التقرير أن من أشهر الفنادق أحد الفنادق بالجيزة، والذي يطل على الأهرامات الشهيرة، هذا هو أحد أفضل الأماكن لمشاهدة المناظر الخلابة لهذه الإبداعات الشهيرة أثناء شروق الشمس وغروبها، ويحتوي الفندق نفسه على العديد من الميزات الممتازة، بما في ذلك مسبح واسع يعكس الأهرامات، هناك أيضًا العديد من خيارات تناول الطعام الفاخرة التي تقدم مجموعة من المأكولات المختلفة.

ومنها أيضا مكان آخر يجذب المسافرين ذوي الميزانية المرتفعة هو منتجع شهير بالأقصر  يقع هذا الفندق الفخم على الضفة الشرقية لنهر النيل، ويوفر مناظر خلابة للممر المائي الشهير، وجميع وسائل الراحة في المكان.

الترفيهى الدولة الإفريقية الخمس المعلومات شروق الشمس أفريقي

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