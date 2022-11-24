الجمعة 25 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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رياضة

6 لاعبين في الصدارة.. ترتيب هدافي مونديال 2022 بعد نهاية الجولة الأولى

البرازيلي ريشارليسون
البرازيلي ريشارليسون
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تساوى ستة لاعبين في صدارة هدافي مونديال قطر 2022 بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى في الدور الأول وهم البرازيلي ريشارليسون والإنجليزي بوكايو ساكا والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والإيراني مهدي طارمي والإكوادوري إينير فالنسيا.

ترتيب هدافي مونديال قطر 2022 

وسجل هدفا واحدا كل من  بابلو مارتن باييز وكارلوس سولر وماركو أسينسيو والفارو موراتا وداني أولمو "إسبانيا" وميشي باتشواي "بلجيكا" وتيموتي وياه "أمريكا" وجاريث بيل "ويلز" وليونيل ميسي "الأرجنتين" وريتسو دوان وتاكوما أسانو "اليابان" وسالم الدوسري وصالح الشهري "السعودية" وإلكاي جوندوجان "ألمانيا" ودافي كلاسين وكودي جاكبو وجاك جراليش وماركوس راشفورد ورحيم سترلينج وجود بيلينجهام "إنجلترا" وبريل إيمبولو "سويسرا" وكريج جودوين "أستراليا" وكيليان مبابي وأدريان رابيو "فرنسا" وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورفائيل لياو "البرتغال" وأندريه أيو وعثمان بوكاري "غانا".

رونالدو يدخل تاريخ المونديال

وشهدت الجولة الأولى حدثاً تاريخيًا بطله كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال الذي سجل هدفاً في مرمى غانا من ركلة جزاء ليصبح أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أهداف خلال 5 نسخ متتالية من بطولة كأس العالم.

وشهدت الجولة الأولى تسجيل 41 هدفاً في 16 مباراة وتصدر المنتخب الإسباني قائمة أقوى هجوم برصيد سبعة أهداف بعدما حقق أكبر فوز في الجولة الأولى على كوستاريكا 7- صفر يليه المنتخب الإنجليزي برصيد ستة أهداف.

وهناك 13 منتخباً لم يسجلوا أهدافا في الجولة الأولى وهم قطر والسنغال والمكسيك وبولندا وتونس والدنمارك وكوستاريكا وكرواتيا والمغرب وكندا وصربيا وكوريا الجنوبية وأورجواي.

المجموعتان الثانية والخامسة كانت الأكثر تهديفا في الجولة الأولى وشهدت كل منهما عشرة أهداف مقابل خمسة أهداف في المجموعتين الرابعة والثامنة و4 أهداف في المجموعة الأولى وثلاثة أهداف في المجموعتين الثالثة والسابعة وكانت المجموعة السادسة الأقل تهديفا برصيد هدف واحد.

بطولة كأس العالم 2022 ريشارليسون إييتير فالنسسيا اولفيه جيرو فيران توريس

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