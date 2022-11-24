مراسل «القاهرة الإخبارية»: وزراء الطاقة الأوروبيون فشلوا فى وضع سقف لسعر الغاز

قال خالد شقير، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن فرنسا كانت الدولة الأولى الداعية لوضع سقف أسعار النفط الروسي خاصة مع دخول فصل الشتاء.

تصدير النفط الروسي

وأكد “شقير” خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الفرنسي حاول بشكل مستمر تقليل العقوبات التي تفرضها روسيا بشأن الطاقة، حيث تقوم روسيا بتصدير النفط إلى خارج القارة الأوروبية ردًا على العقوبات التي فرضها حلف “الناتو” على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا.

توفير الغاز الطبيعي في أوروبا

وأضاف أن جميع وزراء الطاقة في أوروبا فشلوا في وضع سقف محدد لسعر الغاز الطبيعي، ولهذا لجأت قارة أوروبا إلى عمل اتفاق مشترك بين دول أوروبا لشراء الغاز الطبيعي دون اللجوء إلى المنافسة في الاستحواذ.