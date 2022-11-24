الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير: بولندا تطلب المساعدات الغربية لتأمين حدودها من الزحف الروسي

الزحف الروسي
الزحف الروسي
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قال محمد رجائي بركات، الخبير السياسي، إن بولندا تطلب المساعدات الغربية لتأمين حدودها من الزحف الروسي خاصة بعد استقبالها لمجموعة من الصواريخ الحربية. 

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكد محمد رجائي بركات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن دول الاتحاد الأوروبي تحاول تعويض النقص النفطي الروسي من خلال الاستيراد من الخارج مثل الاستيراد من تركيا. 

الزحف الروسي 

وأضاف في حديثه أن حلف شمال الأطلسي متوتر بصورة كبيرة بعد استقبال بولندا عدد من الصواريخ الحربية، حيث لا يريد الحلف الدخول في حرب مباشرة مع روسيا، ولهذا قيل أن هذه الصواريخ الحربية قادمة بالخطأ من أوكرانيا.

محمد رجائي بركات الخبير السياسي الزحف الروسي تأمين الحدود البولندية القاهرة الإخبارية

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